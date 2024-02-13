Под Новосибирском произошло землетрясение в районе Мошково

В Новосибирской области в районе Мошково было зафиксировано землетрясение. Его сила составила 2,5 балла. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Толчок был зафиксирован около 10:00 сегодня, 13 февраля. В причинах указан «карьерный взрыв».
10 февраля на территории Республики Алтай произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигла пяти.
В январе в Новосибирской области произошло землетрясение. Оно случилось в 86 километрах от Искитима.
Ранее жители Новосибирска и области ощутили, по их словам, подземные толчки, которые произошли в ночь с 22 на 23 января на границе Казахстана, Киргизии и Китая. Читатели НГС рассказали о своих ощущениях после происшествия.