«Попало 5 населеных пунктов»: в Республике Алтай произошло землетрясение — магнитуда достигла 5

10 февраля на территории Республики Алтай произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигла пяти.
Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. По данным специалистов, землетрясение произошло в Шебалинском районе. Его зафиксировали в 15:24 часов.
— В 15:24 произошло землетрясение в Шебалинском районе, магнитуда 5.0, попало 5 населеных пунктов. Пострадавших от разрушений нет, — сообщили специалисты министерства.
Информация об этом также появилась на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН. По данным специалистов, интенсивность в эпицентре составила 6,4.
В январе в Новосибирской области произошло землетрясение. Оно случилось в 86 километрах от Искитима.