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«Попало 5 населеных пунктов»: в Республике Алтай произошло землетрясение — магнитуда достигла 5

Толчок зафиксировали 10 февраля 2024

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Интенсивность в эпицентре составила 6,4

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10 февраля на территории Республики Алтай произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигла пяти.

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. По данным специалистов, землетрясение произошло в Шебалинском районе. Его зафиксировали в 15:24 часов.

— В 15:24 произошло землетрясение в Шебалинском районе, магнитуда 5.0, попало 5 населеных пунктов. Пострадавших от разрушений нет, — сообщили специалисты министерства.

Информация об этом также появилась на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН. По данным специалистов, интенсивность в эпицентре составила 6,4.

В результате происшествия никто не пострадал

В результате происшествия никто не пострадал

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В январе в Новосибирской области произошло землетрясение. Оно случилось в 86 километрах от Искитима.

Обновлено.

В ГУ МЧС России по Республике Алтай уточнили, что землетрясение произошло на стыке двух районов Усть-Канском и Шебалинском.

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