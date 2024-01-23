«Испытываешь мерзкое, укачивающее чувство»: новосибирцы почувствовали землетрясение из Казахстана

— Мы решили туда ехать ночевать, но тут такси выгоду не упустит — поездка резко стала стоить 2700 тенге (в районе 500 рублей) от нас. И такси не было к тому же. Весь город гулял. Заночевали в итоге у друзей, у которых кормим кота на время их отпуска, в кирпичном доме на третьем этаже, — заключила Ксения.

