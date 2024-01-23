«Испытываешь мерзкое, укачивающее чувство»: новосибирцы почувствовали землетрясение из Казахстана

В Искитимском районе Новосибирской области днем 22 января произошло землетрясение магнитудой 3,2. Жители Новосибирска и области его не почувствовали, но зато ощутили, по их словам, подземные толчки, которые произошли в ночь с 22 на 23 января на границе Казахстана, Киргизии и Китая. Читатели НГС рассказали о своих ощущениях после происшествия.
Местные жители
Сибирячка Екатерина Полян сообщила НГС, что днем 22 января землетрясения, которое произошло в районе Колыванского карьера в Искитимской области, не ощутила. При этом женщина призналась, что почувствовала ночное землетрясение, которое произошло на границе Казахстана, Китая и Киргизии.
— Ночью почувствовала. Днем не заметила, — лаконично объявила сибирячка.
Местная жительница Анна отметила, что живет на 17 этаже, и на такой высоте остро ощутила подземные толчки.
— У нас 17 этаж, хорошо трясло около часа ночи, — рассказала женщина.
Валентина тоже ощутила толчки, но, не придала этому значения.
— Думала, показалось, что здание качнуло. Была на 10 этаже на улице Советской, — заключила она.
Туристы из Новосибирска
Сибирячка Ксения во время землетрясения находилась в Алматы Республики Казахстан. Девушка рассказала, что пережила настоящий шок и испугалась не на шутку. На границе Киргизии и Казахстана магнитуду оценили в 7 баллов, а в Алматы — в 5 баллов.
— Я вчера думала, всё. Трясло так, будто я в каюте на корабле, а мы на 9-м этаже. Сидим с мужем в зале после 12 ночи, залипаем в мой телефон, и тут приходит оповещение. В нем было указано, что землетрясение поблизости, ожидаются слабые толчки. « Предполагаемая магнитуда — 6, 2. Эпицентр около 204,5 км от вас», — рассказала Ксения.
Девушка отметила, что в первый раз увидела такое сообщение, поэтому сделала скриншот, чтобы отправить его подруге. Затем дом начало трясти.
— Игнорировать было невозможно. Просто в один момент испытываешь мерзкое, укачивающее чувство оттого, что у тебя пол и потолок не параллельны. Я бегу в гардеробную одеваться, оттуда падают коробки. Вначале один толчок секунд 7, потом тут же второй ещё более сильный. Я схватилась за косяки, все трещит, дом буквально плывет, — вспоминает в ужасе жительница Новосибирска.
Пара быстро спустилась вниз, там уже была паника. Женщины с детьми, много полураздетых людей — в шортах, в юбках. При этом, температура на улице была -10 градусов. Ксения с супругом простояли на улице 30 минут. Арендодатель предложила им поехать к ней в гостевой частный дом.
— Мы решили туда ехать ночевать, но тут такси выгоду не упустит — поездка резко стала стоить 2700 тенге (в районе 500 рублей) от нас. И такси не было к тому же. Весь город гулял. Заночевали в итоге у друзей, у которых кормим кота на время их отпуска, в кирпичном доме на третьем этаже, — заключила Ксения.
Осенью НГС рассказывал, как жители Искитима и Новосибирска почувствовали последствия сильного землетрясения, которое произошло 27 ноября.