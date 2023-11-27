Упали зеркала, затрясся диван: новосибирцы почувствовали сильное землетрясение — какие последствия

Жители Искитима и Новосибирска рассказали, что почувствовали последствия сильного землетрясение, которое произошло сегодня, 27 ноября, в обед.

— Посмотрели, что в Усть-Чем был эпицентр. Страшно стало. У меня единственное, что колокольчики зазвенели. Я просто по ним посмотрела, думаю, то ли показалось. Нет, смотрю, качаются, думаю, значит, что-то не то. А потом уже в группе WhatsApp люди стали писать, — говорит жительница поселка Линево Надежда.