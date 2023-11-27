Упали зеркала, затрясся диван: новосибирцы почувствовали сильное землетрясение — какие последствия

Жители Искитима и Новосибирска рассказали, что почувствовали последствия сильного землетрясение, которое произошло сегодня, 27 ноября, в обед.
— Посмотрели, что в Усть-Чем был эпицентр. Страшно стало. У меня единственное, что колокольчики зазвенели. Я просто по ним посмотрела, думаю, то ли показалось. Нет, смотрю, качаются, думаю, значит, что-то не то. А потом уже в группе WhatsApp люди стали писать, — говорит жительница поселка Линево Надежда.
Как рассказал один из жителей Искитима, у него закачался стул. Землетрясение также почувствовали в Бердске и Новосибирске. Жительница Шлюза написала, что на 9 этаже у нее затряслись диван и вода в 19-литровом бутыле.
Как пишут в Искитимской газете, кое-где в искитимский офисах со стен упали зеркала, покатили кресла. Кому-то пришлось ловить кулер.
— Почувствовала землетрясение в 13.22. Живу на 9 этаже в городе Бердск. На диване качало так ощутимо. Напугаться успела, — написала читательница НГС.
Житель деревни Девкино, которая находится рядом с разрезом Колыванский, утверждает, что у него пострадал дом.
— Есть повреждения конструкций. У меня фундамент откололся и отмостку отнесло сантиметра на 3 от стены. Тряхнуло прямо сильно, приоткрытая створка пластикового окна аж хлопала, — описал читатель НГС Илья.
Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы уточнил, что в 13:22 помимо взрыва магнитудой 4.6 был взрыв магнитудой 4.7. Интенсивность в эпицентре достигла 5.9 баллов.
Сегодня в Искитимском районе произошла серия землетрясений магнитудой больше 4. Первые толчки были зафиксированы в 12:22.