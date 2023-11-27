«В Линево люди почувствовали»: в окрестностях Новосибирска прошла серия землетрясений

— В Линево Искитимского района люди почувствовали землетрясение. В 13.30. Такие же толчки были в Искитиме, Евсино, Шибково. Несколько минут раньше, — написал нам житель Ливнево.

Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы, первое землетрясение было в 17 километрах на восток от Искитима. Его магнитуда составила 4, глубина — 5. Все землетрясения были в 12:22.