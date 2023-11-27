«В Линево люди почувствовали»: в окрестностях Новосибирска прошла серия землетрясений

В Новосибирской области в Искитимском районе сегодня, 27 ноября, произошло сразу несколько землетрясений магнитудой больше 4. В редакцию НГСуже обратился местный житель, который рассказал, что почувствовал толчки.
— В Линево Искитимского района люди почувствовали землетрясение. В 13.30. Такие же толчки были в Искитиме, Евсино, Шибково. Несколько минут раньше, — написал нам житель Ливнево.
Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы, первое землетрясение было в 17 километрах на восток от Искитима. Его магнитуда составила 4, глубина — 5. Все землетрясения были в 12:22.
Второе землетрясение случилось в эту же минуту, но его магнитуда была уже 4.3, глубина — 5. Оно произошло в 14 километрах на северо-восток от Искитима. У третьего землетрясения магнитуда была 4.4. Оно зафиксировано в 15 километрах на северо-восток от Искитима. Четвертое было уже магнитудой 4.5. Все они зафиксированы на Западно-сибирской плите.
Последнее землетрясение, самое сильное, произошло час спустя — в 13:22. Его магнитуда достигла 4.6. Интенсивность сотрясений в эпицентре была 5.8 баллов.
В МЧС по Новосибирской области сообщили, что информация о землетрясениях поступала. Разрушений нет.
В начале ноября под Искитимом был зафиксирован карьерный взрыв. Магнитуда толчков была 2.2.