В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,2

В Искитимском районе возле разреза Колыванский в понедельник, 22 января, в 14:21 произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом корреспонденту НГС сообщил директор Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Алексей Еманов.
— В 07:21 по Гринвичу — это в 14:21 по Новосибирскому времени, — объяснил Алексей Еманов.
По данным Единой геофизической службы РАН Алтае-Саянского филиала, землетрясение произошло из-за взрыва на карьере.
Ранее НГС писал о том, что землетрясение произошло в Новосибирской области в ноябре 2023 года. Новосибирцы почувствовали сильные толчки и рассказали о последствиях.