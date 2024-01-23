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В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,2

Все произошло возле разреза Колыванский Искитимского района

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Землетрясение было 3,2 балла магнитудой

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В Искитимском районе возле разреза Колыванский в понедельник, 22 января, в 14:21 произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом корреспонденту НГС сообщил директор Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Алексей Еманов.

Инцидент произошел в Искитимском районе

Инцидент произошел в Искитимском районе

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— В 07:21 по Гринвичу — это в 14:21 по Новосибирскому времени, — объяснил Алексей Еманов.

По данным Единой геофизической службы РАН Алтае-Саянского филиала, землетрясение произошло из-за взрыва на карьере.

Ранее НГС писал о том, что землетрясение произошло в Новосибирской области в ноябре 2023 года. Новосибирцы почувствовали сильные толчки и рассказали о последствиях.

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