«Потребовал воды и телефон»: незнакомец ворвался в квартиру на Первомайке — в ней была девушка

В Новосибирске незнакомец ворвался в квартиру в одном из домов Первомайского района. Внутри жилья находилась девушка.
О происшествии рассказали в паблике «Моя Первомайка» во «ВКонтакте». В сообщении сказано, что инцидент произошел сегодня утром на Твардовского, 22.
— Мужчина не стесняясь потребовал воды и телефон у шокированной хозяйки квартиры. Испуганная девушка позвонила своему мужу, который быстро пришел домой и выгнал незваного гостя, — заявили в паблике.
Как заявили очевидцы, мужчина ломился в чужое жилье в поисках знакомого, с которым ранее был в квартире на том же этаже дома. Во время застолья там якобы произошёл конфликт, после которого сибиряк «сбежал» из жилья.
НГС связался с девушкой, в квартиру которой ворвался незнакомец. Анастасия уточнила, что находилась в ванной комнате, когда услышала, что открывается дверь жилья.
—Я выхожу из ванной комнаты, и он открывает дверь. Говорю, что нельзя заходить, тяну дверь на себя, но он ее вырывает и заходит в квартиру. Проходит в комнату и начинает с кем-то по телефону разговаривать. То ли кого-то искать, то ли что, — сказала Анастасия.
Сибирячка подтвердила, что позвонила своему молодому человеку и рассказала о незнакомце. Последний, по ее словам, спрашивал, кому она звонила, а также сел на стул и взял стакан с водой. Девушка уточнила, что до появления мужчины находилась одна в жилье, незнакомец просил у нее телефон, чтобы позвонить.
Молодой человек сибирячки Шахриёр рассказал НГС, что с применением силы выгнал из квартиры девушки мужчину. Незнакомец, по его словам, приходится родственником одному из жильцов дома, к которому иногда приезжает в гости.
— Я его вытащил, он начинает ногами пинать дверь соседней квартиры, в которой находится женщина. А она, бедная, испугалась, — сказал Шахриёр. — Женщина с детьми.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС подтвердили, что сообщение о конфликте в квартире поступило в полицию. На место выезжали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.
— Один из участников конфликтной ситуации был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — сообщили в ведомстве. — В настоящее время полицейские по данному факту проводят проверку. Все обстоятельства устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Летом прошлого года в Новосибирске мужчина проник через балкон в квартиру бывшей девушки и украл ЖК-монитор. Возбуждено уголовное дело.