«Потребовал воды и телефон»: незнакомец ворвался в квартиру на Первомайке — в ней была девушка

—Я выхожу из ванной комнаты, и он открывает дверь. Говорю, что нельзя заходить, тяну дверь на себя, но он ее вырывает и заходит в квартиру. Проходит в комнату и начинает с кем-то по телефону разговаривать. То ли кого-то искать, то ли что, — сказала Анастасия.



Сибирячка подтвердила, что позвонила своему молодому человеку и рассказала о незнакомце. Последний, по ее словам, спрашивал, кому она звонила, а также сел на стул и взял стакан с водой. Девушка уточнила, что до появления мужчины находилась одна в жилье, незнакомец просил у нее телефон, чтобы позвонить.

