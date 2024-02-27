«Сделал неуместные предложения»: сибиряки поругались из-за девушки — одному из них 8 раз выстрелили в лицо

Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 августа рядом с домом на улице Нарымской, 11. Как сообщили в соцсетях, пострадавший молодой человек заступился за свою девушку, после чего в него выстрелили из травматического пистолета. Тогда в пресс-службе ГУ МВД НСО редакции рассказали, что в полицию поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами.