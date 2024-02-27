«Сделал неуместные предложения»: сибиряки поругались из-за девушки — одному из них 8 раз выстрелили в лицо

Железнодорожный районный суд вынес приговор 24-летнему жителю Новосибирска Даниле Никитину, которого обвинили в том, что он 8 раз выстрелил в мужчину во время конфликта. Ему назначили 2,5 года исправительной колонии общего режима, сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.
Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 августа рядом с домом на улице Нарымской, 11. Как сообщили в соцсетях, пострадавший молодой человек заступился за свою девушку, после чего в него выстрелили из травматического пистолета. Тогда в пресс-службе ГУ МВД НСО редакции рассказали, что в полицию поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами.
27 февраля Управление Судебного департамента Новосибирской области сообщило подробности:
— Согласно приговору суда, подсудимый обратился к девушкам 12 августа 2023 года около часа ночи с неуместными предложениями, на что те позвонили одному из парней и попросили приехать. Когда потерпевший приехал и стал спрашивать у подсудимого об обстоятельствах конфликта с девушками, подсудимый достал травматический пистолет и произвел 8 выстрелов в лицо потерпевшему, причинив последнему тяжкий вред здоровью.
В прокуратуре региона уточнили, что в результате потерпевший получил травмы грудной клетки, лица и головы, одна из которых привела к тяжким последствиям.
Подсудимый признан виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). По информации прокуратуры, он не отрицал своей причастности к конфликту и возместил потерпевшему деньги за причиненный моральный вред — 800 тысяч рублей.
Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Пока приговор в отношении него не вступил в законную силу.
Ранее парня, который снимал экстремальное видео, наказали за стрельбу на Октябрьском мосту.