Дело о стрельбе за рулем на Октябрьском мосту: как наказали парня, который снимал экстремальное видео

20-летнего жителя Новосибирска признали виновным в том, что он стрелял за рулем на Октябрьском мосту. Ему назначили 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на столько же лет. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

