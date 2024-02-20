Дело о стрельбе за рулем на Октябрьском мосту: как наказали парня, который снимал экстремальное видео

20-летнего жителя Новосибирска признали виновным в том, что он стрелял за рулем на Октябрьском мосту. Ему назначили 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на столько же лет. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.
Осенью 2023 года стало известно, что новосибирец, проезжая по мосту, выстрелил в сторону автомобильного потока из предмета, похожего на аэрозольный пистолет. На кадрах, которые публиковались в Telegram-канале «Богдан Киселев», было видно, что тогда в машине находилась компания парней — после выстрела они смеялись.
— Подсудимый с места преступления скрылся, — утверждается в сообщении прокуратуры.
Было возбуждено уголовное дело. По информации ведомства, парню вынесли приговор по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, с использованием предметов, используемых в качестве оружия). Обвиняемый признал свою вину.
Вместе с условным сроком парня обязали не менять постоянное место жительства без уведомления специального госоргана, а также 1 раз в месяц являться туда на регистрацию. Пока приговор не вступил в законную силу.
Ранее сибиряк открыл стрельбу возле бара — он пожаловался на шум и музыку.