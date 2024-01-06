Участковый уговорил сдать оружие: сибиряк открыл стрельбу возле бара— он пожаловался на шум и музыку

В Республике Алтай местный житель открыл стрельбу возле бара. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, до инцидента сибиряк обращался к полицейским с жалобой на громкую музыку в заведении.
— В дежурную часть пункта полиции «Чойский» поступила информация от 39-летнего местного жителя, который пожаловался на громкую музыку и шум из бара, который расположен по соседству с его домом, — сообщили в ведомстве.
На место инцидента отправился участковый уполномоченный полиции, но к моменту его приезда мужчина уже находился в заведении. Сибиряк начал снимать на смартфон посетителей бара, из-за чего у мужчины произошел конфликт с одним из них.
В результате сельчанин отправился домой, а затем вернулся в заведение с самозарядным гладкоствольным ружьем «Сайга-12». Мужчина, по данным ведомства, несколько раз выстрелил в воздух на прилегающей к бару территории.
— Находящему на месте происшествия участковому уполномоченному полиции удалось уговорить сельчанина сдать ему оружие, после чего он был доставлен в пункт полиции для разбирательства, — уточнили в ведомстве.
В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что зарегистрированное оружие принадлежит мужчине. Полицейские проводят проверку по факту происшествия, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
В пресс-службе прокуратуры Республики Алтай уточнили, что инцидент произошел ночью 5 января в селе Чоя. Сотрудники надзорного ведомства взяли на контроль ход проверки происшествия.
В конце декабря прошлого года в соцсетях появилась информация о том, что в центре Новосибирска произошел конфликт между мужчинами, который закончился стрельбой.