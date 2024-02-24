Реклама
СЕЙЧАС -21°С
Пробки 0/10
usd 92.75
eur 100.44
Тема дняМэрия продала долю в старом автовокзале
Ведущие
Показать всех
Все новости
Все новости
Онлайн-трансляция

На Кубани рухнул летательный аппарат, на месте падения начался пожар. Онлайн

ЧП случилось в Каневском районе

458

В Каневском районе Краснодарского края возле хутора Трудовая Армения около 20:00 упал неопознанный летающий объект. Очевидцы рассказывают, что перед этим были слышны громкие звуки. В этой трансляции редакция 93.RU собирает всё, что известно о случившемся ЧП.

Валерия Дульская

Поделиться

В краевом оперштабе сообщили, что упали сразу два летательных аппарата. Какие именно — неизвестно. Когда на место прибыли пожарные, они установили, что горят упавший аппарат и камыш на площади около 250 квадратных метров.

Поделиться

Валерия Дульская

Поделиться

Также краевые власти уточнили, что угрозы жилым домам нет, никто не пострадал. Сейчас 40 спасателей тушат пожар, на месте работают спецслужбы и правоохранительные органы.

Поделиться

Валерия Дульская

Поделиться

Очевидцы записали несколько видео с места ЧП. В одном из них женщина говорила об упавшем вертолете. В другом мужчина заявил о самолете. Перед этим в небе были вспышки. Что именно упало — до сих пор неизвестно.

Поделиться

Валерия Дульская

Поделиться

В ЕДДС Каневского района уточнили, что в районе хутора Трудовая Армения упал только один летательный аппарат. В 20:50 пожар локализовали.

На месте продолжают работать все экстренные службы.

Поделиться

Виктор Дереза

Поделиться

ЧП произошло в хуторе Трудовая Армения. Это маленький населенный пункт в Каневском районе, входит в Стародеревянковское сельское поселение. По данным 2010 года, здесь проживали всего 124 человека. Хутор стоит на берегу речки Магуты.

Хутор Трудовая Армения находится в <nobr class="_">20 км</nobr> от берега Азовского моря

Хутор Трудовая Армения находится в 20 км от берега Азовского моря

Поделиться

Валерия Дульская

Поделиться

В 21:45 пожар полностью потушили.

Поделиться

Валерия Дульская

Поделиться

В ЕДДС Каневского района попросили не размещать в интернете фото и видео с места происшествия. А также рекомендовали доверять только официальным источникам информации.

Поделиться

Дарья Пирогова

Поделиться

В Сети появились видео с места ЧП. Произошедшее сняли местные жители.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ostorozhno_novosti / T.me

Поделиться

По теме

Каневской районКраснодарский крайАвиацияЧПМЧСПожарПадение самолета
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter