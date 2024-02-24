На Кубани рухнул летательный аппарат, на месте падения начался пожар. Онлайн

В краевом оперштабе сообщили, что упали сразу два летательных аппарата. Какие именно — неизвестно. Когда на место прибыли пожарные, они установили, что горят упавший аппарат и камыш на площади около 250 квадратных метров.
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Также краевые власти уточнили, что угрозы жилым домам нет, никто не пострадал. Сейчас 40 спасателей тушат пожар, на месте работают спецслужбы и правоохранительные органы.
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Очевидцы записали несколько видео с места ЧП. В одном из них женщина говорила об упавшем вертолете. В другом мужчина заявил о самолете. Перед этим в небе были вспышки. Что именно упало — до сих пор неизвестно.
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В ЕДДС Каневского района уточнили, что в районе хутора Трудовая Армения упал только один летательный аппарат. В 20:50 пожар локализовали.
На месте продолжают работать все экстренные службы.
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ЧП произошло в хуторе Трудовая Армения. Это маленький населенный пункт в Каневском районе, входит в Стародеревянковское сельское поселение. По данным 2010 года, здесь проживали всего 124 человека. Хутор стоит на берегу речки Магуты.
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В 21:45 пожар полностью потушили.
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В ЕДДС Каневского района попросили не размещать в интернете фото и видео с места происшествия. А также рекомендовали доверять только официальным источникам информации.
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В Сети появились видео с места ЧП. Произошедшее сняли местные жители.
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