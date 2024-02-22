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«Нуждается в медицинской помощи»: 19-летний парень пропал под Новосибирском — он исчез накануне

Кирилл Фролов пропал в Искитиме

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Молодой человек пропал накануне

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В Новосибирской области ищут 19-летнего Кирилла Фролова. Молодой человек пропал накануне, 21 февраля.

Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «Вконтакте». Специалисты уточнили, что сибиряк пропал в Искитиме.

— 21 февраля 2024 года ушел из дома и не вернулся, — сказано в сообщении. — Нуждается в медицинской помощи.

Рост Кирилла Фролова составляет 180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза темно-карие. Молодой человек был одет в темно-синюю куртку со светоотражающей картинкой на спине, черные джинсы и кроссовки, а также в темно-синюю шапку или зеленый капюшон.

НГС обратился в пресс-службу поискового отряда с просьбой прокомментировать данные о поиске сибиряка.

19 февраля в Новосибирске пропала 15-летняя школьница. После ее исчезновения следователи возбудили уголовное дело.

ЛизаАлертИскитимПоисковой отрядПропал человекНовосибирская область
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