«Нуждается в медицинской помощи»: 19-летний парень пропал под Новосибирском — он исчез накануне

В Новосибирской области ищут 19-летнего Кирилла Фролова. Молодой человек пропал накануне, 21 февраля.
Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «Вконтакте». Специалисты уточнили, что сибиряк пропал в Искитиме.
— 21 февраля 2024 года ушел из дома и не вернулся, — сказано в сообщении. — Нуждается в медицинской помощи.
Рост Кирилла Фролова составляет 180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза темно-карие. Молодой человек был одет в темно-синюю куртку со светоотражающей картинкой на спине, черные джинсы и кроссовки, а также в темно-синюю шапку или зеленый капюшон.