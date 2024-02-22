«"Красной линией" стала голая вечеринка Ивлеевой». Почему участникам секс-тусовок стали угрожать показательной расправой и кто на очереди

Запретный плод привлек силовиков

Первое в 2024 году эротическое мероприятие екатеринбургские силовики накрыли ночью 4 февраля. В клубе «Фабрика» прошла закрытая тусовка Blue Velvet, это была костюмированная БДСМ-вечеринка под названием Аsia.

У всех гостей проверяли документы. По итогам рейда полицейские составили десять административных протоколов и нашли в ночном заведении двоих подростков. Еще троих участников тусовки оштрафовали за «Потребление наркотических средств или психотропных веществ» (6.9 КоАП РФ), потому что они отказались проходить освидетельствование.