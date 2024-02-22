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«"Красной линией" стала голая вечеринка Ивлеевой». Почему участникам секс-тусовок стали угрожать показательной расправой и кто на очереди

Разбираемся на примере громкого скандала в Екатеринбурге

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Закрытые вечеринки прерывают силовики, срывая маски с участников

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В Екатеринбурге разразился громкий скандал из-за интимных вечеринок. Одна их них прошла в Окружном доме офицеров (ОДО), вторая — в обычном клубе, но там заметили декана журфака УрФУ. Шумиха вышла на федеральный уровень — и вот уже депутат Госдумы клеймит участников БДСМ-мероприятий, а замдиректора ОДО пишет заявление по собственному желанию. Давно ли общество стало клеймить тех, кто интересуется темой секса, и что вообще происходит? Наши коллеги из E1.RU разбираются в проблеме. Здесь нет Лолиты и Киркорова, но страсти кипят не меньше, будто вообще чья-то личная жизнь стала мешать жить всему обществу.

Запретный плод привлек силовиков

Первое в 2024 году эротическое мероприятие екатеринбургские силовики накрыли ночью 4 февраля. В клубе «Фабрика» прошла закрытая тусовка Blue Velvet, это была костюмированная БДСМ-вечеринка под названием Аsia.

У всех гостей проверяли документы. По итогам рейда полицейские составили десять административных протоколов и нашли в ночном заведении двоих подростков. Еще троих участников тусовки оштрафовали за «Потребление наркотических средств или психотропных веществ» (6.9 КоАП РФ), потому что они отказались проходить освидетельствование.

При этом к самой тематике официальных претензий у полиции не было. Проверка заняла три часа, после чего вечеринка продолжилась.

Тематические вечеринки Blue Velvet проходят в Екатеринбурге два раза в год

Тематические вечеринки Blue Velvet проходят в Екатеринбурге два раза в год

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— Нам бесконечно грустно, что большинство приготовленных шоу мы не смогли показать зрителям, — рассказал Станислав Словиковский, организатор Blue Velvet. — Замысловатые хореографические перформансы с японскими веерами и зонтиками, которые мы репетировали в течение недели, а также яркие фотосессии и выступления музыкантов, которые специально подготовили азиатские сеты.

Что это за вечеринки?

Тусовки Blue Velvet Словиковский проводит в разных клубах Екатеринбурга с 2013 года. На самой первой встрече зрителям показывали эротические короткометражки известных режиссеров в сопровождении арфы в одном из кинозалов. В том числе показывали культовый фильм Дэвида Линча «Синий бархат» — отсюда и название.

Встречи продвигают как анонимные и уникальные, у каждой — своя тематика. Например, одни были посвящены искусству шибари, во время других участники общались с психологом, слушали лекции про массаж под звуки живой музыки и фотографировались на камеру XIX века.

Все модели выступают бесплатно, любой контакт с ними запрещен. Всё можно посмотреть, но трогать нельзя.

— Есть клубы, которые продают какого-то вида сексуальные услуги — стриптиз, приватные танцы и прочее. Мы никогда не занимались этим, и к сексу наш клуб никакого отношения не имеет, — говорил сам Станислав Словиковский в интервью порталу E1.RU.

У встреч Blue Velvet есть строгое правило: моделей и артистов трогать нельзя, любой контакт запрещен

У встреч Blue Velvet есть строгое правило: моделей и артистов трогать нельзя, любой контакт запрещен

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Когда-то у БДСМ-вечеринок была постоянная площадка — ночной клуб Lynch, но его закрыли в 2017 году. Тогда общественников не устроило, что эротическое мероприятие прошло в стенах муниципального кинотеатра «Салют». В итоге скандал дошел до самой верхушки городской власти: сити-менеджер Александр Якоб заявил, что «это всё неприемлемо».

Во время пандемии вечеринки Словиковского также подвергались проверкам силовиков. В апреле 2020 года предприниматель масштабно отпраздновал свой день рождения, несмотря на действующий в Свердловской области режим самоизоляции. На следующий день полиция начала проверку. Первыми небольшие штрафы получили хозяева квартиры, где проходила тусовка, а самого организатора оштрафовали на 15 тысяч рублей. После этого он записал из отдела полиции видео с извинениями.

Впрочем, особого внимания к БДСМ-вечеринкам со стороны силовиков до недавнего времени не было. Другие бары и клубы Екатеринбурга регулярно подвергаются рейдам.

Нежданный гость

На одной из последних вечеринок Blue Velvet в екатеринбургском клубе «Фабрика» неожиданно заметили декана факультета журналистики УрФУ Ивана Некрасова. Как он сам рассказал Mash, его пригласили на тусовку и добавили в закрытую группу в телеграм-канале. Отказываться от приглашения он не стал.

— Я был на этой вечеринке, среди прочих участников ответил на вопросы и спокойно ушел, ничего страшного, — ответил Некрасов корреспонденту E1.RU.

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Всё, что известно о скандале из-за БДСМ-вечеринки, мы рассказали в этом видео

Видео: Артем Чудинов / Городские порталы

В Госдуме уже обсуждают вопрос об отставке декана. Депутат Виталий Милонов выступил за запрет секс-вечеринок, заявив, что «извращенцы на массовых оргиях чувствовали себя безнаказанно» и что ему «приятно, что теперь государство взялось за них как следует». Милонов уверен, что такие мероприятия нарушают общественный порядок.

— Думаю, что «красной линией» стала та самая голая вечеринка, которую в конце декабря провела Анастасия Ивлеева. После этого властям был дан четкий сигнал, что подобного мы больше не допустим! Ну а те, кто сейчас пытается проводить секс-вечеринки, по всей видимости, совсем уже идиоты — либо у них есть некие покровители, на чью помощь они надеялись. Но теперь уже абсолютно ясно, что лимит подобной поддержки исчерпан, — написал депутат в своем телеграм-канале.

Иван Некрасов возглавил факультет журналистики УрФУ в 33 года

Иван Некрасов возглавил факультет журналистики УрФУ в 33 года

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Иван Некрасов стал деканом 29 ноября 2022 года, до этого он много лет работал в информагентстве URA.RU, где дослужился до главного редактора. Ему 34 года, факультет журналистики УрФУ он окончил в 2011-м.

— Я наслышан о нехватке средств и бюрократии в высшем образовании и собираюсь занять проактивную позицию. В случае своего избрания собираюсь до 1 марта 2023 года наполнить эндаумент-фонд (вклад, собранный за счет пожертвований. — Прим. ред.) департамента журналистики до трех миллионов рублей, — заявлял Некрасов накануне выборов на должность декана.

В октябре прошлого года новый декан журфака попал в новостную повестку, выложив внезапное обращение к экоактивистке Грете Тунберг, в котором попросил ее посодействовать ослаблению западных санкций в отношении России. Сейчас видео со страницы Ивана Некрасова уже удалено.

— Я уверен, что мы сможем договориться, Грета. Я считаю, у тебя достаточно мужества признать, что все люди на планете одинаково заслуживают жизни, в том числе и россияне, — говорил декан в своем видеоролике.

Вскоре он был вынужден решать скандал с курсовой работой. Одна из студенток рассказала, что попала под отчисление из-за единственного долга. Комментируя эту историю, Некрасов заявил, что не позволит шантажировать себя и свою команду.

Тусовка в Доме офицеров

В ноябре 2023 года Окружной дом офицеров в центре Екатеринбурга стал площадкой для проведения еще одной голой вечеринки. Как всегда, мероприятие было закрытым, но из-за внимания к другой тусовке Blue Velvet также породило громкий скандал.

Общественница Екатерина Ипатова пожаловались в Генпрокуратуру на организатора мероприятия — Станислава Словиковского. По ее словам, гости эротической встречи якобы были одеты в прозрачное белье, пили алкоголь и употребляли наркотики.

— Мы считаем недопустимым проведение подобных мероприятий в Доме офицеров. Здесь прощаются с бойцами, погибшими в СВО. Для вечеринок есть ночные клубы, а проводить их в Доме офицеров — это кощунство! — заявила E1.RU координатор проекта «Волонтерская рота».

Участники Blue Velvet часто скрывают лица под балаклавами

Участники Blue Velvet часто скрывают лица под балаклавами

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Вскоре заместитель начальника ОДО Георгий Подкорытов заявил, что не знал о закрытой вечеринке. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

— О мероприятиях договаривался начальник Дома офицеров, он же подписывал договоры со Стасом [Словиковским], суммы мне неизвестны. Я был только на одном мероприятии — это был день рождения Стаса, но это было совсем не БДСМ, просто приходили люди и дарили ему подарки. Один парень пришел, видимо, пьяный и подрался с девушкой, тогда мы всех выгнали, — рассказал Подкорытов.

Руководство Дома офицеров пока никак не комментировало эти события.

Кому мешают голые вечеринки?

Большой вопрос — кому мешают эротические тусовки и за что общество ставит клеймо на их участниках (учитывая, что большинство таких встреч проходит анонимно и без медийной шумихи). Этот формат за долгие годы превратился в одну из сторон клубной жизни, но, видимо, организаторы не учли того, что ситуация после вечеринки Ивлеевой серьезно изменилась.

Редакция E1.RU решила выяснить у экспертов (сексологов, психологов, демографов, антропологов), как стоит оценивать такое критическое отношение к БДСМ-мероприятиям. К сожалению, большинство наших собеседников предпочли уйти от ответа, а те, что всё же высказались, поддержали скорее ограничительные меры.

Так, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников считает, что подобные эротические мероприятия нужно ограничить, так как они идут вразрез с традиционными семейными ценностями, которые нуждаются в поддержке властей и общества.

— Люди, которые так себя ведут, вряд ли могут создавать или сохранять нормальные семьи. В общем-то, у нас почти ничего не делается на данный момент для того, чтобы увеличивать число создаваемых семей, способствовать заключению законных браков, — объясняет Александр Синельников. — Многие люди живут в так называемом гражданском браке, не регистрируя свои отношения. И хотя у нас и среди законных браков почти две трети распадаются, но среди этих «гражданских» пар, если в них нет родных для обеих сторон детей, распадаются в итоге почти все.

Социолог уверен, что посещение секс-вечеринок и не должно быть социально приемлемым, поскольку разрушает институт семьи

Социолог уверен, что посещение секс-вечеринок и не должно быть социально приемлемым, поскольку разрушает институт семьи

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На кафедре социологии семьи и демографии провели исследование и опросили более 1200 семейных пар. Жен и мужей опрашивали так, чтобы они не слышали друг друга, но задавали им одни и те же вопросы. Один из них звучал примерно так: «Имеет ли муж моральное право на развод с нелюбимой женой, если у них есть дети?», а другой: «Имеет ли жена моральное право на развод с нелюбимым мужем, если у них есть дети?» И на тот, и на другой вопрос около 70% ответили, что такое право есть.

— Это значит, человек бросает жену или жена уходит мужа не потому, что покинутый супруг в чем-то виноват, а просто потому, что жена увлеклась другим мужчиной или мужчина — другой женщиной. И такое поведение считается нормальным, что говорит о моральном разложении общества, — уверен Александр Синельников.

— Надо иметь в виду, что, когда такое поведение становится социально приемлемым, это не только разрушает множество семей, но и препятствует рождению детей у тех супружеских пар, которые не распадаются. Например, замужняя женщина, имеющая ребенка, не изменяет своему мужу, не ругает его по всякому поводу, постоянно о нём заботится, но думает, что в любой момент он может ее бросить, просто потому что увлечется другой женщиной.

Александр Синельников считает, что необходимо внести изменения в бракоразводное законодательство и ужесточить условия, при которых супруги могут развестись.

— У нас вина мужа или жены в разводе, как правило, не учитывается при разделе имущества. Нужны, конечно, изменения в законодательстве, но изменения работают, только когда они поддерживаются общественным мнением, когда они соответствуют морали общества, а на нее тоже нужно воздействовать, — подытожил профессор.

Любые законодательные изменения будут работать только тогда, когда их поддерживает общество. А вы за или против секс-вечеринок?

Любые законодательные изменения будут работать только тогда, когда их поддерживает общество. А вы за или против секс-вечеринок?

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Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, считает, что участники подобных секс-скандалов должны нести ответственность за свои поступки, тем более если они являются публичными людьми, а вот такое внимание к тусовкам говорит о том, что власть занимается чем-то не тем.

— Все эти разные случаи говорят во многом о том, что у страны нет большого созидательного дела. Если люди создают сложные, передовые товары, то, конечно, странно уделять время на разоблачительность такого низового бытового уровня, — уверен Юрий Крупнов. — Проблема в том, что власть идет по легкому пути. Легче что-то там выявить, разоблачить, чем что-то создать. Мы никак не выходим на линию созидания и развития, и это фундаментальная проблема, и эта проблема никуда не исчезнет.

Вопрос, чем плохи эротические перформансы, остается открытым. Если раньше непубличное поведение любителей БДСМ никому не мешало, то в последнее время оно стало порицаться, но нет четко проговоренных критериев, что такое хорошо и что такое плохо. В таких условиях неясно, что в следующий раз будет с человеком, получившим приглашение на закрытую вечеринку для взрослых, которая при этом не нарушает ни одного закона.

В конце прошлого года общественность взволновала голая вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. После этого звезд, которые были замечены на скандальном мероприятии, начали повально «отменять». Так, на днях стало известно, что в Екатеринбурге не состоится концерт Лолиты, а до этого подобная участь настигла Анну Асти.

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