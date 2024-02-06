В Новосибирске задержали подозреваемых в избиении школьника — ими оказались 15-летние подростки

В Новосибирске задержаны двое 15-летних подростков, которых заподозрили в избиении сверстника. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
По данным следствия, инцидент произошел 21 января в Кировском районе. В сообщении сказано, что двое молодых людей применяя насилие нанесли 15-летнему школьнику множественные удары руками и ногами в область головы и туловища. Они также распылили в лицо содержимое газового баллончика.
Подростков задержали в рамках расследования уголовного дела. Его возбудили по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
— Следователями во взаимодействии с сотрудниками отдела полиции № 8 «Кировский» Управления МВД России по городу Новосибирску установлены очевидцы и участники преступления. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение, — сообщили в ведомстве.
Указано, что в ближайшее время следователь планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении несовершеннолетних меры пресечения.
— По уголовному делу проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы, — сообщили в пресс-службе ведомства.
О происшествии стало известно 3 февраля, после публикации видео, на котором подростки избивали школьника, полиция начала проверку. Ситуацию также взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.