В Новосибирске задержали подозреваемых в избиении школьника — ими оказались 15-летние подростки

В Новосибирске задержаны двое 15-летних подростков, которых заподозрили в избиении сверстника. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.



По данным следствия, инцидент произошел 21 января в Кировском районе. В сообщении сказано, что двое молодых людей применяя насилие нанесли 15-летнему школьнику множественные удары руками и ногами в область головы и туловища. Они также распылили в лицо содержимое газового баллончика.

