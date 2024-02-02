«Я хочу ее тоже переехать»: сибирячку заставили выплатить 500 тысяч за сбитого ребенка — мать мальчика недовольна

В Новосибирске суд вынес приговор женщине, которая сбила ребенка на пешеходном переходе. Но с наказанием оказалась не согласна мама пострадавшего Маргарита. Она рассчитывает добиться более строгого наказания за травмы ребенка. Своим видением ситуации поделилась и виновница аварии, Галина (имя изменено по просьбе героини публикации).
Мнение мамы
5 сентября 2022 года на улице Маяковского в Первомайском районе Новосибирска женщина за рулем Toyota RAV4 на нерегулируемом пешеходном переходе сбила14-летнего мальчика. Ребенок получил множественные травмы. Первое решение суда было вынесено в октябре, апелляция состоялась в конце января. По решению суда, обвиняемой назначили 1 год ограничения свободы и выплату компенсации морального вреда в 500 тысяч рублей (копия решения суда есть в распоряжении редакции НГС). Мать пострадавшего возмущена приговором.
— Решение Первомайского суда в деле о причинении тяжкого вреда здоровью в результате ДТП моему несовершеннолетнему ребёнку было несправедливым. Мы, пострадавшая сторона, должны доказывать, что ребёнок не нарушал ПДД, обивать пороги разных инстанций, проходить второй год лечение и обследования?, — недоумевает Маргарита.
Женщина считает наказание слишком мягким — она недовольна тем, что Галину даже не лишили прав. Маргарита подавала апелляцию, но решение не изменили. Далее она намерена обратиться в Конституционный суд. Сибирячка перечислила огромный список диагнозов, которые поставили ее сыну (копии справок из медучреждений есть в распоряжении редакции НГС). Реабилитация может затянуться на долгое время.
У него диагностировали кровоизлияние, ушибы, переломы, гематомы, ссадины. В результате травм образовались кисты, развилась тугоухость, ухудшилось зрение, пропало обоняние. Мать пострадавшего считает, что 500 тысяч компенсации — слишком маленькая сумма, а виновницу ДТП нужно обязательно лишить прав.
— Я бы хотела ужесточить наказание — пусть до 3 лет сидит. И изъять у нее как минимум на 3 года права за то, что она совершила с нашим ребенком. Что такое год условно? Я хочу ее тоже переехать и посмотреть, как она будет себя чувствовать. Сумма 500 тысяч рублей компенсации меня уже не устраивает. Я указала один миллион, — отметила Маргарита.
Мнение подсудимой
Галина в телефонном разговоре с корреспондентом НГС отметила, что комментировать ситуацию не будет, так как доводы обеих сторон уже были высказаны в суде.
— Решение суда основывается на доказательной базе, которая есть у нас в деле. Есть доказательная база, в которой учитываются все обстоятельства дела, как смягчающие, так и отягчающие. Есть решение, которое поддержала апелляционная инстанция. Это ограничение свободы на один год, а также 500 тысяч морального вреда в пользу мальчика. Также суд разъяснил обеим сторонам, что данное решение может быть обжаловано в вышестоящем суде, — отметила она.
Накануне НГС рассказывал, как на улице Есенина из автобуса №30 выпал 8-летний мальчик. Школьника доставили в больницу.