«Я хочу ее тоже переехать»: сибирячку заставили выплатить 500 тысяч за сбитого ребенка — мать мальчика недовольна

— Решение Первомайского суда в деле о причинении тяжкого вреда здоровью в результате ДТП моему несовершеннолетнему ребёнку было несправедливым. Мы, пострадавшая сторона, должны доказывать, что ребёнок не нарушал ПДД, обивать пороги разных инстанций, проходить второй год лечение и обследования?, — недоумевает Маргарита.



Женщина считает наказание слишком мягким — она недовольна тем, что Галину даже не лишили прав. Маргарита подавала апелляцию, но решение не изменили. Далее она намерена обратиться в Конституционный суд. Сибирячка перечислила огромный список диагнозов, которые поставили ее сыну (копии справок из медучреждений есть в распоряжении редакции НГС). Реабилитация может затянуться на долгое время.

