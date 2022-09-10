Девушка на Toyota RAV4 сбила мальчика на переходе и проехала по нему — даже не вышла из машины (видео ДТП)

Первомайский район, улица Маяковского, прямая дорога с хорошей видимостью. Вот в первом ролике мы видим, как черный кроссовер на «зебре» поднимает на капот подростка, потом тормозит, вроде останавливается, но затем вдруг проезжает еще 3–4 метра. Во втором ролике с другого ракурса видно, что ребенок угодил в пространство под бампером возле левого переднего колеса, а когда машина проезжает над ним, мальчик появляется посередине из-под заднего бампера. Предупреждаем: видео не для слабонервных.

