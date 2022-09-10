Девушка на Toyota RAV4 сбила мальчика на переходе и проехала по нему — даже не вышла из машины (видео ДТП)

Сегодня рассматриваем ДТП на пешеходном переходе — его особенность в том, что водитель зачем-то продолжил движение после удара, а потом в течение как минимум полминуты не выходил из машины. Мог ли водитель окончательно задавить пешехода и почему так себя повел — подробнее расскажет авторедактор НГС Дмитрий Косенко.
Первомайский район, улица Маяковского, прямая дорога с хорошей видимостью. Вот в первом ролике мы видим, как черный кроссовер на «зебре» поднимает на капот подростка, потом тормозит, вроде останавливается, но затем вдруг проезжает еще 3–4 метра. Во втором ролике с другого ракурса видно, что ребенок угодил в пространство под бампером возле левого переднего колеса, а когда машина проезжает над ним, мальчик появляется посередине из-под заднего бампера. Предупреждаем: видео не для слабонервных.
Официально: по данным сводки ГИБДД Новосибирска, 05.09.2022 в 18 часов 14 минут на территории Первомайского района женщина-водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Toyota RAV4, двигалась по улице Маяковского со стороны улицы Тельмана в сторону улицы Эйхе. В пути следования у дома
Что касается вины, тут всё очевидно: водитель сбил человека на переходе, понесет ответственность. Но зачем женщина за рулем продолжила движение после торможения, она же могла убить человека?
— Ну я думаю, что шок, конечно. То есть она поняла, что сбила, и продолжала движение, чтобы остановиться. Понятное дело, что надо было выйти, достать его из-под машины. Я не думаю, что она специально это сделала. Если травмы будут серьезные, ей грозит
Обратите внимание, что происходит после удара: женщина сидит за рулем и не выходит, что-то делает руками — более точно в ролике не разглядеть. Затем приоткрывает дверь, но опять ее закрывает. Проходит 10 секунд, 20, 30 — она так и не вышла из машины.
Отдельно стоит обратить внимание и на поведение других участников движения — очевидцев. Вот взрослая женщина с ребенком подходит поближе к сбитому подростку, но затем, посмотрев, удаляется. Вот двое водителей из двух белых машин неспешно открывают двери, выходят, но к ребенку не подходят. Водитель на черной машине и вовсе проезжает мимо.
Понятно, что обычные люди — не врачи, но уж можно подойти поближе, осмотреть человека, оценить обстановку, остановить, например, сильное кровотечение, когда счет идет на секунды. Если вы водитель, не поленитесь потратить немного времени и освежить знания об оказании первой медицинской помощи и пользования автомобильной аптечкой.
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