Гонщик на Toyota Mark II пролетел на свой зеленый и попал под КАМАЗ — кого назначат виновным

Пункт 13.7 ПДД: водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка.



— Если я правильно понимаю, грузовой автомобиль заканчивал маневр, то есть он ехал в прямом направлении, он не поворачивал. Во-первых, этот «марковник» летел из полосы, которая только направо. Летел прямо и не дал закончить маневр водителю грузовика. Я вижу здесь вину «марковника», — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.