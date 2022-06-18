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Проблема

Гонщик на Toyota Mark II пролетел на свой зеленый и попал под КАМАЗ — кого назначат виновным

Классическая ситуация с проездом регулируемого перекрестка

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Последствия аварии

Последствия аварии

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Сегодня в рубрике «Куда ты рулишь?» классическая ситуация с проездом регулируемого перекрестка — а вернее, с завершением проезда перекрестка. Стремительный Toyota Mark II выехал на перекресток на свой зеленый, но дал ли он КАМАЗу закончить свой маневр — вот в чём вопрос. Подробнее — в разборе авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

Пересечение дороги в аэропорт Толмачево (продолжение Станционной) и улицы 2-й Северной на территории города Обь, машина с регистратором находится в потоке, который едет в аэропорт. Горит красный свет, затем он переключается на зеленый — в этот момент по правой полосе стремительно выезжает на перекресток седан Toyota Mark II. Но путь ему преграждает КАМАЗ, который пытается закончить проезд перекрестка, — смотрите видео.

Мы видим, что водитель седана проехал на свой зеленый, но, во-первых, сделал он это по запрещенному ряду, а во-вторых врезался в КАМАЗ, который, возможно, завершал свой маневр, а значит имел приоритет.

Пункт 13.7 ПДД: водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка.

— Если я правильно понимаю, грузовой автомобиль заканчивал маневр, то есть он ехал в прямом направлении, он не поворачивал. Во-первых, этот «марковник» летел из полосы, которая только направо. Летел прямо и не дал закончить маневр водителю грузовика. Я вижу здесь вину «марковника», — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Но имел ли место все-таки этот маневр проезда перекрестка или водитель грузовика выехал уже на запрещающий сигнал? Давайте подробнее посмотрим на конфигурацию дороги, а заодно вспомним понятие перекрестка.

Пункт 1.1 ПДД: «перекресток» — место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей.

Красная граница перекрестка для грузовика

Красная граница перекрестка для грузовика

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Мы видим, что в момент включения зеленого света для седана КАМАЗ находится вроде как уже в пределах перекрестка, но еще в самом его начале. Выехал ли он на свой зеленый? Ведь мы знаем, что желтый сигнал, а затем и красный для поперечного направления включаются заранее.

Положение грузовика в момент включения зеленого

Положение грузовика в момент включения зеленого

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Подытожим. Мораль сего разбора такова: не торопитесь успеть проехать на желтый свет и не торопитесь стартовать на включившийся зеленый — вдруг там будет такой вот КАМАЗ.

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ДТППДД«Куда ты рулишь?»
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