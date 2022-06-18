Гонщик на Toyota Mark II пролетел на свой зеленый и попал под КАМАЗ — кого назначат виновным

Сегодня в рубрике «Куда ты рулишь?» классическая ситуация с проездом регулируемого перекрестка — а вернее, с завершением проезда перекрестка. Стремительный Toyota Mark II выехал на перекресток на свой зеленый, но дал ли он КАМАЗу закончить свой маневр — вот в чём вопрос. Подробнее — в разборе авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Пересечение дороги в аэропорт Толмачево (продолжение Станционной) и улицы
Мы видим, что водитель седана проехал на свой зеленый, но, во-первых, сделал он это по запрещенному ряду, а во-вторых врезался в КАМАЗ, который, возможно, завершал свой маневр, а значит имел приоритет.
Пункт 13.7 ПДД: водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка.
— Если я правильно понимаю, грузовой автомобиль заканчивал маневр, то есть он ехал в прямом направлении, он не поворачивал. Во-первых, этот «марковник» летел из полосы, которая только направо. Летел прямо и не дал закончить маневр водителю грузовика. Я вижу здесь вину «марковника», — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
Но имел ли место все-таки этот маневр проезда перекрестка или водитель грузовика выехал уже на запрещающий сигнал? Давайте подробнее посмотрим на конфигурацию дороги, а заодно вспомним понятие перекрестка.
Пункт 1.1 ПДД: «перекресток» — место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей.
Мы видим, что в момент включения зеленого света для седана КАМАЗ находится вроде как уже в пределах перекрестка, но еще в самом его начале. Выехал ли он на свой зеленый? Ведь мы знаем, что желтый сигнал, а затем и красный для поперечного направления включаются заранее.
Подытожим. Мораль сего разбора такова: не торопитесь успеть проехать на желтый свет и не торопитесь стартовать на включившийся зеленый — вдруг там будет такой вот КАМАЗ.
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