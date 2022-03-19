Фура придавила людей в подрезавшей ее «Ниве». Смотрим на видео, в чем вина обоих водителей

В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня разбираем смертельное ДТП на загородной трассе, там фура перевернулась и упала на «Ниву», погиб
Федеральная трасса «Сибирь», регистратор установлен в кабине тягача DAF, который приближается к автомобилю «Нива». Поведение водителя «Нивы», вероятно, стало непредсказуемым для водителя грузовика: сначала тот замедляется, потом берет вправо без включения сигнала поворота. В итоге машины сталкиваются, фура опрокидывается и придавливает «Ниву» с людьми. Водитель пострадал, пассажир-подросток погиб, смотрите видео.
Почему же произошло ДТП, есть ли в нем вина обоих водителей? Понято, что так непредсказуемо поворачивать нельзя, но и предусмотреть неадекватный маневр «Нивы» можно было. На записи видно, что дистанция между грузовиком и «Нивой» быстро сокращается, можно было на всякий случай тоже замедлиться — мало ли что произойдет.
— Наш водитель ехал позади автомобиля ВАЗ, водитель которого, не включив сигнал поворота (ощущение такое, что он забыл, что ему повернуть нужно), решил всё-таки повернуть направо. Как видно из видео, сделал он это, не заняв предварительно крайнее положение (согласно
Пункт 8.6 ПДД. Поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения. При повороте направо транспортное средство должно двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части.
Пункт 8.1. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления.
Таким образом обоюдная невнимательность и непредусмотрительность и привели к этому смертельному ДТП. Если вы видите хоть малейшее непонятное поведение другого водителя — замедление без поворотника, «шатание» вправо/влево, — сбавьте ход и сократите дистанцию. От таких водителей лучше держаться подальше.
— Вообще с поворотами на трассе часто такая беда случается. Либо резко кто-то повернуть решил, либо выехать. Я часто по трассам езжу и перед поворотами всегда снижаю скорость и увеличиваю дистанцию. Такое не раз спасало от ДТП, — отмечает Оксана Косицкая.
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