Фура придавила людей в подрезавшей ее «Ниве». Смотрим на видео, в чем вина обоих водителей

В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня разбираем смертельное ДТП на загородной трассе, там фура перевернулась и упала на «Ниву», погиб 17-летний подросток. Аварии предшествовал неожиданный маневр «Нивы» по правому повороту, а водитель грузовика не выдержал достаточной безопасной дистанции. Подробнее — в нашем материале.

Федеральная трасса «Сибирь», регистратор установлен в кабине тягача DAF, который приближается к автомобилю «Нива». Поведение водителя «Нивы», вероятно, стало непредсказуемым для водителя грузовика: сначала тот замедляется, потом берет вправо без включения сигнала поворота. В итоге машины сталкиваются, фура опрокидывается и придавливает «Ниву» с людьми. Водитель пострадал, пассажир-подросток погиб, смотрите видео.