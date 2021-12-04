Новосибирск оккупировали машины редкой японской марки — они устраивают ДТП, похожие на автоподставы (смотрите новую)

В рубрике «Куда ты рулишь?» очередное подозрительное ДТП, похожее на автомобильную подставу. Только недавно мы рассказывали историю новосибирца на «Шкоде», которого в Академгородке протаранил мощный «Ниссан-Глория». И вновь «Глория», вновь глухая тонировка, вновь резкий маневр — разбираем эту аварию.

Кольцо на площади Трубникова, автомобили едут в сторону Дуси Ковальчук. «Газель» пытается уйти с кольца по левому ряду, правее нее движется светлый седан «Ниссан-Глория». Мы видим, как седан дает газу, по отчетливому выхлопу. Далее он резко берет влево, то есть меняет свое направление движения. Происходит удар — смотрите видео.