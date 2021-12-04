Новосибирск оккупировали машины редкой японской марки — они устраивают ДТП, похожие на автоподставы (смотрите новую)

В рубрике «Куда ты рулишь?» очередное подозрительное ДТП, похожее на автомобильную подставу. Только недавно мы рассказывали историю новосибирца на «Шкоде», которого в Академгородке протаранил мощный «Ниссан-Глория». И вновь «Глория», вновь глухая тонировка, вновь резкий маневр — разбираем эту аварию.
Кольцо на площади Трубникова, автомобили едут в сторону Дуси Ковальчук. «Газель» пытается уйти с кольца по левому ряду, правее нее движется светлый седан «Ниссан-Глория». Мы видим, как седан дает газу, по отчетливому выхлопу. Далее он резко берет влево, то есть меняет свое направление движения. Происходит удар — смотрите видео.
По ПДД водитель «Газели» неправ в том, что съезжал с перекрестка не с правого крайнего ряда. Аргументом в пользу его вины будет также и правило помехи справа — «Газель» ведь находилась слева от «Глории».
— Водитель грузовика однозначно нарушил ПДД, он обязан пропустить легковой автомобиль. Еще он обязан заблаговременно занять крайне правое положение (что на кольцах мало кто соблюдает) и обозначить выезд с перекрестка указателем поворота. И пропустить автомобиль справа. Полагаю, в лучшем для водителя грузовика случае можно спорить о процентах вины водителя легкового автомобиля. Если доказать, что водитель легкового автомобиля увидел опасность и мог избежать столкновения, то тогда можно говорить о нарушении им
Пункт 10.1 ПДД: при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Между тем многие обстоятельства делают эту аварию подозрительной. И явный резкий маневр влево с ударом, и глухая тонировка, содранная после аварии, и типичное место для подстав — кольцо. И, конечно, «звезда автоподстав» — модель «Ниссан-Глория», запчасти на которую стоят больших денег.
«Ниссан-Глория» — японский мощный седан в кузове Y34 начала
Это отличный автомобиль, и не его вина, что он используется в таких целях. А коли так, следите за «Глориями» и «Цедриками» на наших дорогах. И будьте внимательны при съезде с колец.