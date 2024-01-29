BMW столкнулся с машиной на новосибирской дороге — погиб один человек, пострадали трое

В Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. В результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще трое пострадали, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
Авария произошла 29 января около 15:45 в Тогучинском районе. По предварительным данным ведомства,
Транспорт столкнулся с встречным автомобилем «Тойота-Филдер», которым управлял
— В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка 1996 года рождения автомобиля БМВ скончалась. Травмированы водитель БМВ и его несовершеннолетний пассажир
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты уточняют обстоятельства происшествия.
Накануне в Новосибирской области автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель скончался.