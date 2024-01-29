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BMW столкнулся с машиной на новосибирской дороге — погиб один человек, пострадали трое

Среди пострадавших — двухлетний ребенок

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Авария произошла 29 января

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В Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. В результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще трое пострадали, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Авария произошла 29 января около 15:45 в Тогучинском районе. По предварительным данным ведомства, 28-летний водитель БМВ-523 двигался со стороны дороги К-16 в направлении села Буготак, когда совершил выезд на полосу встречного движения.

Транспорт столкнулся с встречным автомобилем «Тойота-Филдер», которым управлял 65-летний водитель.

— В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка 1996 года рождения автомобиля БМВ скончалась. Травмированы водитель БМВ и его несовершеннолетний пассажир 2022 года рождения, а также водитель «Тойоты», — сообщили в ведомстве.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты уточняют обстоятельства происшествия.

Накануне в Новосибирской области автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель скончался.

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