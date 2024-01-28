«Малолетняя тварина стоит и оплевывает»: сибирячку с годовалым малышом обматерили трое подростков — видео конфликта

— Подошли к горке, чтобы прокатиться, а там трое подростков лет 8–10 стояли на верхней площадке горки для детей постарше и общались матами. Пока помогала ребенку подниматься по ступенькам, почувствовала, что в меня летит шелуха от фисташек. Попросила ребят быть поаккуратнее и не плевать в нашу сторону, на что получила дерзкий ответ: «Мне...» и дальнейшие намеренные плевки, — объяснила женщина. — Самый дерзкий держался, пока не увидел подошедшего мужчину