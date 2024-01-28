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«Малолетняя тварина стоит и оплевывает»: сибирячку с годовалым малышом обматерили трое подростков — видео конфликта

Женщина опубликовала ролик в соцсетях

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Подросток убежал только после замечания от мужчины

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Сибирячку с годовалым ребенком оплевали и обматерили трое подростков на детской площадке. Инцидент произошел во дворе дома 12 по улице Троллейной. Видео разгневанная женщина выложила в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Подошли к горке, чтобы прокатиться, а там трое подростков лет 8–10 стояли на верхней площадке горки для детей постарше и общались матами. Пока помогала ребенку подниматься по ступенькам, почувствовала, что в меня летит шелуха от фисташек. Попросила ребят быть поаккуратнее и не плевать в нашу сторону, на что получила дерзкий ответ: «Мне...» и дальнейшие намеренные плевки, — объяснила женщина. — Самый дерзкий держался, пока не увидел подошедшего мужчину

Когда она достала телефон, двое из трех ребят убежали. В итоге диалог она записала только с одним мальчиком. Он плевался в нее шелухой, а также матерился. В итоге, убегая, кинул в женщину пакет с мусором.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54» / Vk.com

Женщина на видео кричала на подростка и требовала, чтобы он повернулся к камере:

— Давай, посмотри на меня. Вот эта малолетняя тварина стоит и оплевывает меня с горки. Ну повернись, раз ты такой смелый. Что ж ты отвернулся?! — говорит на записи женщина.

На прошлой неделе в Министерстве труда и социального развития Новосибирской области рассказали, как помогают многодетной семье Колосовых из деревни Чупино Искитимского района. Отца 8 детей обвинили в издевательствах над ними.

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