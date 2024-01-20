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В новосибирском Минсоцразвития объяснили, как помогают многодетной семье, попавшей в скандальный ролик

За семьей закрепили куратора, а также составили индивидуальный план работы

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Вдовцу и детям оказывали психологическую помощь

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В министерстве труда и социального развития Новосибирской области рассказали, как помогают многодетной семье Колосовых из деревни Чупино Искитимского района. Отца 8 детей обвинили в издевательствах над ними.

— С июля 2023 года многодетная семья Колосовых находилась на социальном сопровождении из-за трудной жизненной ситуации. Она возникла из-за гибели матери. Специалисты органов системы профилактики помогали семье оформлять нужные документы для получения мер соцподдержки, — рассказали НГС в министерстве труда и социального развития Новосибирской области.

В министерстве отметили, что отцу и детям также оказывали психологическую помощь. Сейчас с многодетной семьей работает куратор из комплексного центра социального обслуживания населения муниципалитета. Также специалисты составили индивидуальный план комплексного сопровождения семьи.

В редакцию НГС попало видео, на котором мужчина ругает детей за еду и оскорбляет их. НГС сообщили читатели, что на записи — глава семьи Константин Колосов из деревни Чупино Искитимского района Новосибирской области. Корреспонденты НГС выехали на место, пообщались с соседями и главой многодетной семьи, и выяснили, как она живет и какие у ее членов взаимоотношения друг с другом.

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ДетиМногодетный отецМинсоцразвитияПомощьКолосовыИскитимский район
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