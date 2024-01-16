«Пожрете и спать ляжете»: отец восьмерых детей попал в скандал. Как живет семья, где произошла трагедия — видеоистория

— Что, жрать захотели? Нового года дождаться не можете? Ну давайте мы прям вот так достанем все продуткы: колбасу, яйца вареные, фарш неготовый. Там еще крабовые палочки. Вы это все в мясорубку свою закинете, пожрете и спать ляжете. Без бани, — говорит он провинившимся, по его мнению, детям.