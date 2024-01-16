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«Пожрете и спать ляжете»: отец восьмерых детей попал в скандал. Как живет семья, где произошла трагедия — видеоистория

Съемочная группа НГС съездила в Искитимский район, чтобы посмотреть на происходящие своими глазами

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В этом видео мы рассказываем про семью, попавшую в сложную ситуацию

Видео: Антон Дигаев, Анна Богданова, Анастасия Медведева

Житель Новосибирской области Константин Колосов стал героем скандального видео, которое прислали в редакцию из деревни Чупино Искитимского района. На видео он отчитывает детей перед Новым годом за то, что они взяли еду раньше времени.

— Что, жрать захотели? Нового года дождаться не можете? Ну давайте мы прям вот так достанем все продуткы: колбасу, яйца вареные, фарш неготовый. Там еще крабовые палочки. Вы это все в мясорубку свою закинете, пожрете и спать ляжете. Без бани, — говорит он провинившимся, по его мнению, детям.

Как выяснилось, видео снял его 16-летний пасынок. Полгода назад отец восьмерых детей стал вдовцом, через некоторое время он начал жить с женщиной, у которой трое своих детей. Сегодня семья с 11 детьми живет в маленьком доме без удобств. Младшим близнецам всего по три года.

Журналисты НГС съездили в деревню Чупино и пообщались с многодетной семьей, их соседями, а также съездили в школу, где учатся старшие дети. Снятое подростком видео шокирует, но после знакомства с ситуацией, у журналистов остались противоречивые ощущения. Мы попытались показать две стороны — смотрите фильм о людях, оказавшихся в сложных условиях. Подробности — в репортаже из села.

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Многодетная семьяДеревняИскитимский районОпека
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