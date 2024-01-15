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Репортаж

«Думал, нормальная семья будет»: вдовца из Сибири обвинили в издевательствах над 8 детьми — что говорят он и его соседи

Отец семейства овдовел летом 2023 года, а затем нашел себе сожительницу, пара воспитывает 11 детей

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Многодетный отец поначалу не хотел пускать журналистов в дом

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В редакцию НГС поступила жалоба, что в новосибирской деревне многодетный отец якобы издевается над своими детьми, а органы опеки бездействуют. Корреспонденты НГС выехали на место, чтобы разобраться в ситуации, пообщались с отцом семейства, соседями и сотрудниками школы, в которой учатся дети. Мы выяснили, какие отношения царят в семье, которую регулярно проверяют органы опеки и не находят нарушений. Все не так однозначно, как казалось сначала. Почитайте наш репортаж, в котором очень жалко детей.

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Видео: Антон Дигаев, Анна Богданова, Анастасия Медведева

«Пьют, орут, бьют»

Читатель сообщил, что в этом доме обижают детей

Читатель сообщил, что в этом доме обижают детей

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Житель Искитимского района Павел, обратившийся в редакцию НГС, рассказал: в деревне Чупино вдовец воспитывает 8 своих и еще 3 детей сожительницы. По словам Павла, мужчина выпивает, бьет детей и не кормит их.

— Никто не может решить проблему. Отец 8 детей, не работает, живет на пособия детей, пропивает их, детям не дает есть. Жена его умерла, к нему приехала новая подруга со своими 3 детьми. Постоянно пьют, орут на детей, бьют, не кормят, — отметил молодой человек.

Соседи неоднозначно отзываются о семье Колосовых

Соседи неоднозначно отзываются о семье Колосовых

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Также Павел предоставил жуткие видео, на которых отец дает детям подзатыльники, ругает их и оскорбляет матом.

Корреспонденты НГС выехали в населенный пункт, чтобы разобраться в ситуации. Деревня оказалась небольшой. На самой окраине расположен дом семьи Колосовых — хлипкая хибара, обнесенная металлическим забором. Поначалу открывать нам никто не захотел, поэтому мы отправились за правдой к соседям.

«Парнишку привязали на цепь, никто ничего не говорил»

Ближайшая соседка многодетной семьи — пенсионерка Светлана Михайловна — из дома выходит только во двор, но очень хорошо знает семью Константина. Женщина удивилась жалобам на отца семейства и отметила, что все это — неправда. По ее словам, многодетному отцу просто завидуют. Она рассказала, что Константин любит детей. Всегда устраивает для них праздники с салютом, берет с собой в лес, на рыбалку, возит на море.

Светлана Михайловна уверена: Константин правильно воспитывает детей

Светлана Михайловна уверена: Константин правильно воспитывает детей

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— Неправда это все. Детей они не обижают. Он сейчас привёл бабёнку, дети за ней по пятам ходят. Она и варит для них, и все делает. И в школу дети ходят, всё у них нормально. Как говорится, богатые тоже плачут. У них есть завистники. Они, конечно, не богатые. Пособия получают на детей, но сколько денег надо, чтобы столько детей растить? У них в доме тесно. Была жена Иринка. Неплохая, но выпивала. Сейчас выпивают оба, но ведь все выпивают. Не видать, чтоб они валялись где-то. А так и мясо закупают, и ребятишки с отцом на охоту-рыбалку. Старший вообще от него не отходит, — объясняет Светлана Михайловна.

Женщина уверена — многодетной семье тесно в маленьком ветхом доме, она не понимает, почему им никто не помогает. Со слов соседки, супруга Константина погибла летом. Несчастный случай. Пара поехала в лес заготавливать дрова, и на женщину упало дерево. Сейчас Константин нигде не работает, смотрит за детьми вместе с новой пассией.

В доме многодетной семьи тесно и холодно

В доме многодетной семьи тесно и холодно

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— Он сам не сидит, всё делает потихоньку. И она дома. 11 детей — какая тут работа? Раньше Костя работал в Улыбино, в лес ездил, на гусятник или на курятник работать. Не сидел, всю дорогу работал. С женой летом поехали дрова пилить, сушняк. Он стал пилить, а она стояла возле машины. Пошла то ли ему помочь, то ли что, и береза-то упала сухая на неё. И всё — убила. А сейчас кто взял бы, да помог бы с домом им. А он сам никуда не обращается, все сам потихоньку, — с грустью рассказывает пенсионерка.

Светлана Михайловна отмечает — семью Константина регулярно проверяют органы опеки, а по деревне ходят слухи, что детей могут забрать. Она рассказала, что дети ладят с соседскими ребятишками, вежливо общаются со взрослыми, помогают родителям, хорошо учатся в школе. Школа находится в соседнем селе, куда все ездят на автобусе. А без наказаний, уверена пенсионерка, дети не будут слушаться.

Дети спали, хотя был уже почти обед

Дети спали, хотя был уже почти обед

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— Как их не ругать, если они не слушаются? Мы так растили, и сами росли. Нам что ли не поддавали или мы не пакостили? У меня у самой 5 внуков. Когда привезут — то того шлепнешь, то другого. А что теперь, шептаться что ли? Так они на голову сядут. У нас тут один год парнишку бабушка с матерью привязали на цепь, так никто ничего не знал. И умер ребенок. А тут что говорить? Тут все на глазах, — буднично рассказывает сибирячка.

Пенсионерка уверена, что многодетной семье все завидуют

Пенсионерка уверена, что многодетной семье все завидуют

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Поступившую жалобу Светлана Михайловна связывает со скандалом, который произошёл накануне у Константина и старшего сына его новой сожительницы. Якобы в результате ссоры подросток уехал к отцу в Томск.

«Все началось, когда мать умерла»

В школе детей Константина Колосова характеризуют положительно — учатся хорошо, поведение примерное. При этом дети сожительницы Константина Ольги, по словам учителей, учатся плохо. Старший сын Ольги недавно перевелся в эту школу, но сейчас о его местоположении ничего неизвестно.

У Константина в телефоне много фотографий и видео с детьми

У Константина в телефоне много фотографий и видео с детьми

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— Дети учатся нормально. Знаем, что живут в маленьком доме — у нас учитель из их деревни. Но дети Колосова учатся хорошо. Когда мать была жива, они на море ездили, все нормально у них было. Все началось, когда мать умерла. До этого все нормально было, обычная семья. А новая сожительница, кажется, выпивает. Думаю, там пора уже полиции вмешиваться. Опека начала интересоваться, так как старший мальчик 16-летний сбежал, — рассказали нам сотрудники Улыбинской средней школы, и посоветовали за подробными разъяснениями обратиться в управление образования.

Мужчина отметил, что на скандальном видео его вывели из себя дети. Они не слушались

Мужчина отметил, что на скандальном видео его вывели из себя дети. Они не слушались

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В школе добавили, что имели ранее негативный опыт общения с представителями СМИ, и поэтому отказались давать официальные комментарии. Корреспондент НГС направила официальный запрос в министерство образования Новосибирской области с просьбой разрешить директору МКОУ СОШ села Улыбино дать комментарии по ситуации в семье Колосовых.

Что происходит в семье

Константин и Ирина всегда хотели много детей

Константин и Ирина всегда хотели много детей

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Попасть в дом Колосовых удалось не сразу — Константин настороженно отнесся к журналистам. После недолгого диалога мужчина пропустил нас внутрь. Во дворе у Колосовых — две упитанных собаки, несколько автомобилей, культиватор. В сенях маленького дома — куча вещей, среди которых сидят щенки. В доме топится печка, но все равно довольно прохладно — сильно несет по полу. В 3 комнатах, одна из которых служит кухней, все заставлено диванами и кроватями. На нескольких спят дети. Стол весь в хлебных крошках, повсюду валяются вещи, в умывальнике — гора немытой посуды. Дети, несмотря на обеденное время, спят.

Часть детей во время визита НГС была в школе, остальные — спали

Часть детей во время визита НГС была в школе, остальные — спали

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Ольга, завидев нас, отказалась общаться и ушла в дальнюю комнату. Константин согласился поговорить. По его словам, на видеозаписи, которая попала в редакцию, мужчина проводил воспитательную беседу с детьми. Он отметил, что накануне Нового года с сожительницей накрыл стол, нарядил комнату воздушными шарами и гирляндами, планировал, что вся семья сядет и отпразднует, но дети, с его слов, начали таскать еду со стола, брать помидоры, предназначенные для салата. Мужчина вышел из себя.

Дом нуждается в ремонте

Дом нуждается в ремонте

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— Это они просто начали баловаться. До Нового года оставалось вообще маленько. Я говорю: потерпите чуть-чуть. Сядете все за стол. Нет, они начали все таскать, помидоры. Не слушались ни меня, ни ее, — отметил сибиряк.

По словам Колосова, скандал случился после его ссоры с сыном сожительницы

По словам Колосова, скандал случился после его ссоры с сыном сожительницы

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Константин рассказал, что очень любит своих ребят. Он подтвердил НГС, что его супруга скончалась летом 2023 года в результате несчастного случая. Мужчина продемонстрировал фото и видео из семейного архива, на которых он с любимой женой и детьми путешествуют, проводят время во дворе. По словам Константина, он сам родился в многодетной семье, был младшим, 7-м ребенком, но в силу обстоятельств попал в детский дом. Он утверждает: с Ириной они всегда хотели много детей. По словам Константина, видео появилось у журналистов после того, как он поссорился со старшим сыном сожительницы. Якобы тот и мог его обнародовать.

Мужчина отмечает, что сможет справиться с 8 своими детьми сам

Мужчина отмечает, что сможет справиться с 8 своими детьми сам

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— Он не хотел здесь жить, он просто собрался, уехал в Томск и все. Я хотел нормальной семейной жизни, а он не хотел. Видимо, меня не принял. Ольга теперь тоже хочет уехать. Я говорю: собирайся, езжай. Я думал, что найду себе хорошую бабу. Думал, нормальная семья будет. Не хотят — не надо. Я никого не держу. У меня воспитание совсем другое. У меня дети адекватные. Они понимают с первого раза. А вот у нее дети все от разных отцов, и они такого воспитания, наверное, не получали. Потому что старший вообще курит, пьет, шлялся где-то, она сама рассказывала.

У Колосовых много животных — несколько собак и кошек

У Колосовых много животных — несколько собак и кошек

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В планах у Константина — построить на своей земле большой дом. Этим летом мужчина мечтает отправить детей в лагерь. Семья садит огород и ухаживает за ним, мужчина с детьми ходят на рыбалку, за грибами. Константин отмечает, что прививает своим детям дисциплину и старается не совершать ошибок. Больше всего он опасается, что его дети, как и он сам когда-то, могут попасть в детский дом.

Больше всего мужчина переживает за то, что его дети могут попасть в детдом

Больше всего мужчина переживает за то, что его дети могут попасть в детдом

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Корреспондент НГС направила официальные запросы главе Улыбинского сельсовета и в министерство труда и социального развития Новосибирской области с просьбой прокомментировать — какая помощь оказывается многодетной семье и какие были результаты проверок семьи со стороны органов опеки. Также мы направили запрос в министерство образования региона с просьбой прокомментировать — как учатся дети Колосова, и насколько глава семейства вовлечен в школьную жизнь детей. На момент публикации ответы на запросы не поступили.

Ранее НГС писал о том, как две многодетные сибирячки спасают деревенских детей. Когда-то женщины сами нуждались в помощи.

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