«Думал, нормальная семья будет»: вдовца из Сибири обвинили в издевательствах над 8 детьми — что говорят он и его соседи

— Он сам не сидит, всё делает потихоньку. И она дома. 11 детей — какая тут работа? Раньше Костя работал в Улыбино, в лес ездил, на гусятник или на курятник работать. Не сидел, всю дорогу работал. С женой летом поехали дрова пилить, сушняк. Он стал пилить, а она стояла возле машины. Пошла то ли ему помочь, то ли что, и береза-то упала сухая на неё. И всё — убила. А сейчас кто взял бы, да помог бы с домом им. А он сам никуда не обращается, все сам потихоньку, — с грустью рассказывает пенсионерка.



Светлана Михайловна отмечает — семью Константина регулярно проверяют органы опеки, а по деревне ходят слухи, что детей могут забрать. Она рассказала, что дети ладят с соседскими ребятишками, вежливо общаются со взрослыми, помогают родителям, хорошо учатся в школе. Школа находится в соседнем селе, куда все ездят на автобусе. А без наказаний, уверена пенсионерка, дети не будут слушаться.