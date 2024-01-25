Сибирячка, которая «должна была всё решить» на месте ДТП с ее супругом, поговорила с НГС

Сибирячка, которую муж-таксист вызвал на место аварии в Новосибирске, рассказала редакции НГС, чем, по ее версии, завершился конфликт.
В чем заключался инцидент
23 января стало известно, что на Выставочной водитель автомобиля такси «Рено-Логан» въехал в другой автомобиль. У машины, по словам ее водителя, повреждены задняя правая дверь, порог и заднее правое крыло.
Водитель разбитой машины заявил, что таксист вызвал на место свою жену, чтобы та ему помогла.
— Он сказал подождать, пока приедет его жена, которая должна была всё решить. Прибегает <…> особа, которая кричит, что якобы она работает в правоохранительных органах Ленинского района, — такое сообщение со слов водителя появилось в соцсетях после конфликта.
На кадрах, опубликованных «АСТ-54» во «ВКонтакте», слышно, как девушка спрашивает
Вскоре на место прибыл еще один мужчина, а сибирячка начала себя странно вести.
— Она села в «Логан», брыкалась и не хотела из него вылезать. Еще и ключи от автомобиля забрала, засунула их в штаны. Третий персонаж ее вытаскивал из машины силой, порвал куртку и чуть ли не раздел ее там, — пересказал в разговоре с НГС водитель разбитой машины.
Таксист в простое
НГС удалось связаться с водителем такси и его женой. По их информации, водитель сейчас не выходит на линию, он в простое.
— Я ехал по второстепенной дороге, он по главной. Первую машину пропустил, вторую не заметил — это его. Я влетел, получается, стукнул его. Сначала хотели вызвать ГАИ и аваркомов, но получилось так, что у него нет страховки и всё решили без сотрудников ДПС. Моя инициатива [не вызывать], так как я был не прав. Мы решили проблему в финансовом эквиваленте и покинули место аварии. На следующий день я отдал ему
Таксист сказал и о том, что после аварии действительно позвал супругу. Он объяснил это тем, что запаниковал. Отметил, что девушка работает в таможне.
— Жена, конечно, была против, она якобы защищала мои интересы, — продолжил он. — Поэтому на этом фоне всё вот так.
Кстати, как уточнила девушка, авария случилась в ночь на
— Сходили до мамы, я попросила у нее занять
Кроме того, сибирячка подчеркнула, что в планах — по поводу аварии обратиться в суд:
— Он уже будет решать, какой ущерб и кто кому сколько должен.
В свою очередь первый участник конфликта, в чью машину мог врезаться «Рено», отказался комментировать корреспонденту, принял ли он деньги на ремонт машины и просил ли у оппонента дополнительную сумму.
Что говорят в «Яндекс.Такси»
Ранее в пресс-службе «Яндекс.Go» корреспонденту НГС сообщили:
— Мы знаем о ситуации и уже разбираемся в деталях происшествия. Водителю [«Рено-Логан»] ограничен доступ к выполнению заказов сервиса до выяснения всех обстоятельств.
В октябре прошлого года в Новосибирске две женщины устроили разборки из-за ДТП. Инцидент попал на видео.