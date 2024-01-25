Сибирячка, которая «должна была всё решить» на месте ДТП с ее супругом, поговорила с НГС

— Он сказал подождать, пока приедет его жена, которая должна была всё решить. Прибегает <…> особа, которая кричит, что якобы она работает в правоохранительных органах Ленинского района, — такое сообщение со слов водителя появилось в соцсетях после конфликта.

На кадрах, опубликованных «АСТ-54» во «ВКонтакте», слышно, как девушка спрашивает Ф. И. О. мужчины, снимавшего видео. После этого она говорит, что работает в одном из госорганов.