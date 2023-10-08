«Сейчас приедет мама, всё решит»: две сибирячки устроили разборки на «Золотой Ниве» — кто виноват в конфликте

Две сибирячки устроили разборки из-за ДТП в Новосибирске. Как сообщила одна из участниц конфликта, на нее напала женщина в голубом костюме. Инцидент возле ТЦ «Золотая Нива» и попал на видео. Кадры опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54».
— Сегодня молодая девушка въехала в мою мирно стоящую на парковке машину. И сказала: «Сейчас приедет мама, всё решит!» И мама приехала, — говорится в посте.
Судя по кадрам, женщина в голубом костюме устроила разборки на повышенных тонах прямо на улице. Когда одна из участниц конфликта снимала происходящее на телефон, женщина ударила ее по руке.
Позже вторая сторона конфликта рассказала свою версию событий. В телеграм-канале «АСТ-54» женщина в голубом костюме опубликовала пост о том, что именно произошло.
— 18-летняя девушка (виновник ДТП) рассказала, что мужчина начал весь конфликт до приезда ее мамы, стал угрожать ее 15-летнему брату, что заберет телефон за съемку аварии и разобьет ему лицо. У напуганных детей 15 и 18 лет ничего не оставалось, как написать маме, что им угрожает взрослый мужчина, — говорится в посте.
Чем закончился конфликт, остается неизвестным. Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по ситуации. В ведомстве сообщили, что уточняют информацию.
Ранее в Калининском районе Новосибирска произошла массовая драка. Как сообщили очевидцы, инцидент произошел вечером 7 октября рядом с остановкой общественного транспорта «Олеко Дундича» и попал на видео.