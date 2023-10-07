«Решают, кто будет класть асфальт»: на видео попала массовая драка дорожных рабочих в Новосибирске — полиция начала проверку

В Новосибирске полиция начала проверку после сообщения о массовой драке в Калининском районе. Сообщение о конфликте появилось в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».
— В отдел полиции Калининского района поступила информация об происходящем. На место были направлены два экипажа ППС. Прибывшие на место сотрудники не обнаружили участников конфликта. Из медицинских учреждений обращений не поступало. Проводится проверка, — пояснили в ведомстве.
В посте говорится, что инцидент произошел вечером 7 октября рядом с остановкой общественного транспорта «Олеко Дундича». Судя по кадрам, несколько человек в форме дорожных рабочих устроили массовую драку с применением подручных средств. В бой пошли лопаты, метла и другие инструменты. В один из моментов, кто-то из участников конфликта выстрелил в воздух.
— Асфальт остался недоделанным. Видимо решают, кто будет класть асфальт, — говорит автор видео.
Ранее на видео попала массовая потасовка в селе Толмачево. Инцидент произошел 4 октября.