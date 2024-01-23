«Должна всё решить:» новосибирец вызвал супругу к месту ДТП — она представилась сотрудником госоргана

В Новосибирске случился скандал после ДТП. Как сообщил местный житель, один из участников аварии позвал на место происшествия свою супругу, которая «должна была все решить» — женщина представилась сотрудником госоргана.
Сообщение о происшествии появилось 23 января в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». Автор уточнил, что ехал по улице Выставочной на автомобиле, когда в его транспорт врезалась другая машина. Водитель последней, по его словам, попросил не вызывать полицейских и подождать его супругу.
— Он сказал подождать, пока приедет его жена, которая должна была всё решить, — сказано в сообщении. — Прибегает <…> особа, которая кричит, что якобы она работает в правоохранительных органах Ленинского района.
НГС связался с автором сообщения (попросил не указывать его имя в публикации). Сибиряк уточнил, что инцидент произошел примерно в 23:00 часов на перекрестке с улицей Выставочной. Он ехал в пиццерию со своей супругой, когда их машина столкнулась с другим автомобилем. В результате аварии машина мужчины получила повреждения.
— Задняя правая дверь, порог, заднее правое крыло, по внутренней части автомобиля не знаю, потому что я не открывал эту дверь, — перечислил повреждения новосибирец. — Прибежала его (водителя, — прим.ред) жена, села в автомобиль, и начала кричать: «Вызывайте ментов, собственно, я сама с ментовки».
На кадрах, которые опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», слышно, как девушка спрашивает ФИО мужчины, который снимает видео. После этого сибирячка говорит, что работает в одном из госорганов. Как рассказал НГС автор сообщения, второй водитель ехал на автомобиле Renault Logan. На фотографиях, которые он опубликовал в соцсетях, видно, что на машине имеется наклейка службы такси.
Мужчина уточнил, что после аварии на место ДТП вместе с неизвестной женщиной прибыл еще один мужчина.
— Она села в «Логан», брыкалась и не хотела из него вылазить. Она еще и ключи от автомобиля забрала, засунула их в штаны. Третий персонаж ее вытаскивал из машины силой, порвал куртку, чуть ли не раздел ее там, — вспоминает мужчина.
Сибиряк уточнил, что не вызывал на место ДТП сотрудников полиции. В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску подтвердили, что заявка по факту аварии не поступала в ведомство. Сотрудники ГИБДД проводят проверку из-за размещенной в сети информации.
НГС позвонил второму участнику дорожно-транспортного происшествия с просьбой рассказать свою версию событий, но мужчина не ответил на звонок журналиста. Корреспондент издания также обратился в пресс-службу сервиса такси для получения комментария по ситуации.
В октябре прошлого года в Новосибирске две женщины устроили разборки из-за ДТП. Инцидент попал на видео.