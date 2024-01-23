«Должна всё решить:» новосибирец вызвал супругу к месту ДТП — она представилась сотрудником госоргана

— Он сказал подождать, пока приедет его жена, которая должна была всё решить, — сказано в сообщении. — Прибегает <…> особа, которая кричит, что якобы она работает в правоохранительных органах Ленинского района.



НГС связался с автором сообщения (попросил не указывать его имя в публикации). Сибиряк уточнил, что инцидент произошел примерно в 23:00 часов на перекрестке с улицей Выставочной. Он ехал в пиццерию со своей супругой, когда их машина столкнулась с другим автомобилем. В результате аварии машина мужчины получила повреждения.

