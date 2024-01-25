«Зимой танцы с бубнами»: 5-этажка с сотней жильцов замерзает четвертый год подряд — людям приходится отогревать трубы кипятком

Уже несколько лет в холода жители пятиэтажки на улице Серафимовича, 1/1 в Новосибирске замерзают в своих квартирах, особенно после коммунальных аварий. За последние осени и зимы — 2024 год не исключение — люди неоднократно сидели без тепла по несколько дней. Со слов женщины, недавно после очередного отключения им пришлось самостоятельно отогревать батареи с помощью кипятка и тряпок. Журналисты НГС побывали в постоянно замерзающей пятиэтажке и пообщались с ее жильцами. Почему их проблема не решается окончательно и бесповоротно — в нашем репортаже.
«Как дело к зиме, так батареи остывают»
Сразу несколько жильцов кирпичной пятиэтажки, построенной в 1959 году, рассказали НГС, что периодически мерзнуть в своих квартирах — то осенью, то зимой — они стали минимум 6–8 лет назад. За последние 4 года, по их наблюдениям, перебои с отоплением на Серафимовича, 1/1 участились. Люди возмущаются, что иногда непредсказуемое похолодание в доме делает условия их жизни фактически спартанскими. Опасаясь внезапных отключений, в холодное время года большинство из них не решаются далеко убирать обогреватели, а также держат наготове шерстяные носки и свитеры. В общем, стабильно остаются начеку, сильно не расслабляются.
По словам жителей, только за уходящий январь они — как, впрочем, и собственники во многих других домах Левобережья — дважды сталкивались с тем, что в их комнатах неумолимо остывали батареи. Сначала по ним ударила коммунальная авария на улице Пархоменко, произошедшая в ночь на 11 января. Затем меньше чем через неделю, 17 января, к ней добавился очередной крупный порыв на Петропавловской. Вот только если другие жители левого берега так пострадали впервые, для владельцев квартир в доме на Серафимовича, 1/1 это не новость.
— Заметила, что в нашем и других домах, которые относятся к управляющей компании «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района», уже не впервые в морозы отключается отопление. Насколько знаю, раньше причинами считались износ участка теплотрассы непосредственно на Серафимовича, а также аварии на Петропавловской, Пархоменко и Вертковской. В январе 2024 года — вновь авария в Ленинском и Кировском районах, — написала редакции НГС старшая по дому Ирина. Сообщение пришло 12 января: вскоре после первого недавнего порыва и незадолго до того, как случился следующий.
Трубы горели? Ан нет, просили обогрева
Журналисты НГС приехали в пятиэтажку как раз в день второй коммунальной аварии — уже той, которая случилась на Петропавловской. Она отметилась фонтаном горячей воды, высота которого, по свидетельствам очевидцев, достигала 7 этажей. Потом из-за участившихся порывов в Новосибирске ввели режим ЧС. Едва успев оправиться от предыдущей аварии, люди снова стали мерзнуть в своих квартирах — массовые отключения тепла продолжились.
Мы со старшей по дому Ириной ходим по подъездам на Серафимовича, 1/1, настойчиво прощупываем трубы, расположенные рядом с окнами, и будто опытные коммунальщики, обсуждаем, теплые они или нет.
— Да что ж такое-то! Опять авария, и трубы потихоньку остывают, — ругается женщина. Трубы и в самом деле прохладные. — Перебои у нас систематические. Чуть ли не каждую зиму приходится устраивать танцы с бубнами. Замерзаем.
После порыва на Пархоменко она и ее соседи несколько дней провели без тепла. В некоторых квартирах температура падала ниже +10 градусов — до отметки, когда слегка клацают зубы. По словам Ирины, при устранении последствий аварии 11 января из батарей в пятиэтажке вовремя не слили воду, и это могло привести к перемерзанию. Поэтому жильцы решились на экстрим и три трубы отогревали сами: брали полотенце с кипятком и наматывали его на трубу. И ждали, пока размерзнется.
Со слов Ирины, работники управляющей компании до них не доехали: жителям это объяснили тем, что они после порыва были заняты на работах в других домах.
— К слову, как только у нас холодно, мы звоним в управляшку, и там отвечают: «Это СГК, у нас нет параметров». И так регулярно. Мы им: «Объясните, что это значит». А это, грубо говоря, когда нет давления — то есть на каком-то участке авария, — говорит старшая по дому. — Мы звоним в СГК — там говорят, что давление нормальное, и по сути, наоборот, могут отправить в УК.
Жители надеялись, что после фокуса с отогревом труб тепло сможет задержаться в их квартирах. Но почти сразу после ЧП на Петропавловской увидели, что более-менее стабилизировавшаяся температура в комнатах снова стала падать.
— Мы отогрели дом 14 января. Отопление пошло, думали, что на этом всё и закончится. Но нет, 17-е число показало обратное, — констатировала Ирина.
«В подеъзде бывает теплее, чем в квартирах»
В подвале проблем с коммуникациями нет, заверила Ирина. Она шутит, что и там, и в подъездах можно полноценно жить: иногда в них бывает теплее, чем в квартирах. Даже с учетом того, что однажды на лестничных площадках лопались батареи, — кое-где от них в итоге пришлось избавиться, оставив лишь длинные трубы.
На холод в квартирах жалуются практически все соседи Ирины, но жильцы нижних этажей — даже тогда, когда батареи горячие. В надежде на то, что абсолютно всем станет теплее, в подъездах заменили тамбурные двери, а в подвале — окна. Но ремонт, подытожила Ирина, помог слабо: люди снизу по-прежнему отмечают, что мерзнут независимо от температуры батарей и того, случались ли за последнее время коммунальные аварии.
— Давно на собрании народ говорил, что на первых этажах замерзает. У нас ведь подача отопления через верх, то есть оно идет сверху и дальше спускается вниз. В 2021 году поставили новые двери и в подвале поменяли окна на пластиковые. Но увы, люди снизу продолжают мерзнуть. Что делать, не знаю, — сокрушается старшая по дому.
В квартире жителя дома Олега, кажется, через какое-то время можно будет закаляться. Ближе к вечеру 17 января он, как и соседи, обратил внимание на повторно остывающие батареи. В момент визита журналистов НГС градусник в его квартире показывал +17 градусов. Хотя сибиряк к такой температуре уже привык: у него дома она и с работающим отоплением редко превышает +18 градусов. По информации СГК, во время отопительного сезона в комнатах должно быть не меньше +20.
— Моя семья живет здесь с 1990-х. Сначала родители, бабушка и дедушка, а затем уже и я переехал. Проблемы с отоплением начались где-то в 2010-х. Точные сроки не назову, но уже примерно тогда их заметил. Я поселился в квартире лет 8 назад и все эти годы в той или иной степени они наблюдаются, — вспоминает новосибирец.
Его соседка Наталья говорит, что когда батареи остывают, ей вдвойне трудно сохранить в комнатах хотя бы какое-то тепло. Во-первых, площадь квартиры — больше 100 кв. м. Во-вторых, часть полов кафельные. В момент, когда в гости к Наталье пришли журналисты НГС, в ее прихожей был включен огромный обогреватель, по размерам напоминающий плазменныйй телевизор.
— Эти [перебои с отоплением] происходит бесконечно, из года в год, — подтвердила она.
Что жильцам говорят в УК и ГЖИ
Ирина отмечает, что неоднократно обращалась за помощью в управляющую компанию. В распоряжении НГС есть копия ее претензии к УК «Служба заказчика Ленинского района» от декабря 2022 года. Незадолго до этого, в ноябре, жители пятиэтажки в очередной раз были вынуждены несколько дней сидеть без тепла, указано в ней.
— С 2021 года проблемы продолжаются и усугубляются. С 30 ноября 2022-го в доме отключено отопление, температура в квартире опустилась ниже +10 градусов. При осмотре подвала 1 декабря с инженером и директором РСУ параметры были в норме, но в квартирах температура неудовлетворительная — в них холодно, особенно на первых этажах. <…> Заявки на составление акта отсутствия тепла, горячей воды или о низкой температуре игнорируются. [Предположительно], их не вносят в журнал — обещают прийти на замеры, но не приходят, — уточняет старшая по дому в документе.
В копии ответного письма от управляющей компании сказано, что температура в норме. Правда, у соседей — сотрудники РСУ якобы не смогли попасть в квартиру Ирины для обследования.
— На ваше обращение от 01.12.2022 по вопросу низкой температуры сообщаем, что отключение системы отопления было вызвано аварией на теплосетях ООО «НТСК». После ее запуска, на момент обследования в квартире № «» температура соответствовала санитарным нормам (речь идет о соседней квартире, не той, в которой живет Ирина. — Прим. ред.), — указано в письме из «Службы заказчика ЖКХ Ленинского района».
Ирина признала, что не стала пускать рабочих в свою квартиру: они пришли, когда восстановили подачу тепла, и смысла в их проверке уже не было.
— Не реагируют в моменте, когда авария, когда снижение параметров и нужно что-то замерить. Когда уже исправляют, начинают посещениями заниматься, — возмутилась она.
В выписке из журнала заявок «РСУ № 3», копия которой также имеется в распоряжении НГС, за ноябрь-декабрь 2022 года зафиксированы два отключения, оба из-за устранения дефекта на теплотрассе. По остальным четырем осенним заявкам от разных квартир — об отсутствии отопления и холодной батарее — в выписке указано, что стояки перезапустили, и они в рабочем состоянии.
Осенью 2023 года Ирина обращалась и в Государственную жилищную инспекцию, но там ей ответили, что нужен акт проверки для подтверждения отсутствия тепла — его она к обращению не приложила, поскольку это были типовые отписки. В августе 2022 года при проверке готовности систем дома к новому отопительному сезону инспекторы «НТСК» и управляющей компании ни одного замечания не выявили (копия документа имеется в распоряжении НГС).
В другом ответе из ГЖИ в конце 2022 года Ирине сообщали о снижении параметров отопления — на тот момент в некоторых квартирах его не было вовсе, возражает она.
— Установлено, что 28 ноября 2022 года была авария на магистральном трубопроводе, поэтому параметры (температура теплоносителя и давление) были снижены. Температура воздуха в жилых помещениях и температура горячей воды соответствовали нормам, — говорится в письме из ГЖИ.
Недавно Ирина пожаловалась на проблему и в администрацию президента Владимира Путина. Из копии присланного оттуда ответа следует, что обращение жительницы было направлено в правительство Новосибирской области.
Что сказали НГС
Во время телефонного разговора сотрудница «Службы заказчика ЖКХ Ленинского района» подтвердила НГС, что уже несколько лет в пятиэтажке на Серафимовича повторяются проблемы с отоплением.
— Потому что на Серафимовича были дефекты на магистрали, их устраняли Гортеплоэнерго, СГК. На Римского-Корсакова магистрали такие же. Мы уже четвертый год в этом живем: отключаем, перезапускаем, опять закрываем, сбрасываемся. Поэтому люди правильно говорят. Не только этот дом — весь район Телецентра, а также Башни — аналогичная ситуация, — признала она. — Вы же знаете, какая проблема случилась в Ленинском районе 11 января? После этого запустили дом. Там было наслоение: повторная крупная авария на Петропавловской.
В пресс-службе СГК также подметили, что за последний год в доме на Серафимовича несколько раз случались отключения из-за дефектов на теплосетях.
— По завершении работ теплосеть включалась незамедлительно. После аварии на Пархоменко параметры были восстановлены к 19 января, — заверили там. — Если у управляющей компании возникают претензии к СГК или вопросы, которые УК не может решить самостоятельно, то она обращается к нам. Тепловой инспектор СГК обследует оборудование внутри дома и выдает рекомендации по регулированию. В случае претензий по параметрам теплоснабжения решаем проблему со своей стороны.
Мы дополнительно отправили запрос в УК «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» и ГЖИ.
Кстати, причины коммунальных аварий в Новосибирске расследует специальная комиссия.