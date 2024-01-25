«Зимой танцы с бубнами»: 5-этажка с сотней жильцов замерзает четвертый год подряд — людям приходится отогревать трубы кипятком

Трубы горели? Ан нет, просили обогрева

Журналисты НГС приехали в пятиэтажку как раз в день второй коммунальной аварии — уже той, которая случилась на Петропавловской. Она отметилась фонтаном горячей воды, высота которого, по свидетельствам очевидцев, достигала 7 этажей. Потом из-за участившихся порывов в Новосибирске ввели режим ЧС. Едва успев оправиться от предыдущей аварии, люди снова стали мерзнуть в своих квартирах — массовые отключения тепла продолжились.

Мы со старшей по дому Ириной ходим по подъездам на Серафимовича, 1/1, настойчиво прощупываем трубы, расположенные рядом с окнами, и будто опытные коммунальщики, обсуждаем, теплые они или нет.