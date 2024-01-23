Специальная комиссия расследует причины коммунальных аварий в Новосибирске

В Новосибирске создадут комиссию, которая займется расследованием причин коммунальных аварий на левом берегу. Поручение дал губернатор Андрей Травников.
Об этом 23 января сообщил официальный телеграм-канал правительства региона «Новосибирь».
— При региональном штабе по ликвидации аварий на коммунальных объектах Новосибирска будет сформирована комиссия по расследованию причин этих инцидентов. Мы понимаем, кто должен войти в состав этой комиссии — это представители министерства ЖКХ и энергетики, Сибирского управления «Ростехнадзора», независимые эксперты, а также технические специалисты «СГК», — цитирует телеграм-канал заместителя губернатора Сергея Сёмку.
Эксперты получат информацию об авариях, которая есть у штаба. Задача комиссии — определение причин аварии и подготовка рекомендаций по минимизации инцидентов. Они будут касаться функционирования теплосетевого хозяйства на левом берегу, работы автоматики, действий технического персонала, ремонтной программы, изменений в нормативные акты.
— Комиссия начнет работу в ближайшее время — ещё до завершения устранения последствий аварий, — добавил Сергей Сёмка.
Две крупных коммунальных аварии в Новосибирске произошли 11 и 17 января. После этого на прошлой неделе в городе ввели режим ЧС, создан оперативный штаб по устранению аварии, его возглавил Сергей Сёмка.