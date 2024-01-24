Был ли полет опасен? Прокуратура заинтересовалась посадкой самолета в новосибирском Толмачево

В Новосибирске транспортная прокуратура заинтересовалась посадкой самолета в аэропорту Толмачево. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ведомства.
— Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет соблюдения безопасности полетов и прав пассажиров рейса Владивосток –Новосибирск, — заявили в ведомстве.
Как сообщил телеграм-канал Aviaincident, у летевшего в Новосибирск самолета якобы произошел отказ зеленой гидросистемы. Инцидент мог случиться утром 24 января в полете.
— Аэропорт Новосибирск (Толмачево) по сообщению инспектора по безопасности полетов аэропорта Новосибирск (Толмачево) у ВС произошел отказ зеленой гидросистемы в полете. Посадка ВС в 06.28 благополучно. ВС отстранено от полетов, — сказано в сообщении.
Речь идет о рейсе SBI 5202 по маршруту Владивосток — Новосибирск авиакомпании S7 (ПАО «Авиакомпания «Сибирь»). По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, самолет приземлился в Новосибирске в 09:28 часов. По расписанию борт должен был оказаться на площадке аэровокзала в 09:15 часов.
В пресс-службе аэропорта Толмачево уточнили, что прокомментировать инцидент может перевозчик. НГС направил запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой подтвердить данные о происшествии.
В сентябре в Новосибирской области в поле экстренно сел самолет «Уральских авиалиний», который летел из Сочи в Омск. Как сообщали наши коллеги из E1.RU со ссылкой на гендиректора авиакомпании, при подлете к Омску, при заходе на посадку, на самолете отказала зеленая гидросистема. В целом на подобном транспорте три три гидросистемы — зеленая, желтая и голубая.
— Каждая отвечает за определенные параметры работы элементов самолета. В этой ситуации по всем нормативным документам у командира очень мало времени: он должен уйти на второй круг и оценить возможные опасности при отказе этой гидросистемы, — сообщали наши коллеги.
На борту рейса находились 159 пассажиров, 23 из них — дети, и шесть членов экипажа. Все, что известно о происшествии, читайте в специальном сюжете НГС.