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СрочноНовосибирцы жалуются на холод в квартирах — карта
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Авария в непогоду

Новосибирцы продолжают сообщать о холодах в квартирах — ищем свой дом на карте

В городе за последние две недели произошли две крупные коммунальные аварии

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В городе действует режим ЧС

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Жители Новосибирска продолжают сообщать о проблемах с отоплением в домах на левом берегу. Читатели НГС прислали десятки адресов, где в квартирах всё еще сохраняются низкие температуры. Мы составили онлайн-карту проблемных объектов.

В Новосибирске за последние две недели произошли две крупные коммунальные аварии. Первая — 11 января на улице Пархоменко, тогда без отопления остались более 237 объектов в Ленинском районе. Вторая — 18 января на улице Петропавловской, без тепла осталось более 160 объектов. 19 января губернатор региона ввел режим ЧС в городе. Что это значит, читайте по ссылке.

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