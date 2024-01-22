Новосибирцы продолжают сообщать о холодах в квартирах — ищем свой дом на карте

Жители Новосибирска продолжают сообщать о проблемах с отоплением в домах на левом берегу. Читатели НГС прислали десятки адресов, где в квартирах всё еще сохраняются низкие температуры. Мы составили онлайн-карту проблемных объектов.
В Новосибирске за последние две недели произошли две крупные коммунальные аварии. Первая — 11 января на улице Пархоменко, тогда без отопления остались более 237 объектов в Ленинском районе. Вторая — 18 января на улице Петропавловской, без тепла осталось более 160 объектов. 19 января губернатор региона ввел режим ЧС в городе. Что это значит, читайте по ссылке.