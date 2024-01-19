Сгоревший подвал в новосибирской гимназии №10 сдавали охранной школе за 9 тысяч в месяц

Мэрия Новосибирска назвала стоимость аренды помещения, которое снимала частная школа охранников на территории гимназии №10. Накануне, 18 января, там произошел пожар, погиб один человек.
В департаменте образования мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС сообщили, что договор аренды был заключен между гимназией №10 и «Школой частного сыска и охраны АББ-ПРОФИ». Он действует с 1 августа 2023 года по 31 июля 2028 года.
— Данная организация арендует помещение в гимназии с 2004 года. Стоимость арендной платы с НДС согласно договора составляет 9277,7 рублей в месяц. На территории арендуемого помещения располагается класс для обучения частных охранников, офис и тир, — объяснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Также в мэрии ответили, что надзорные органы проверяли помещение на соблюдение правил техники безопасности, СанПиН и пожарной безопасности.
Во время пожара в подвале гимназии погиб Сергей Александрович Болоткин. Он был заместителем директора частной охранной школы. Большую часть жизни мужчина посвятил службе в рядах Вооруженных сил. НГС писал, что известно о погибшем.
Информацию о возгорании мы собрали в специальном сюжете.