33 года службы в армии: что известно о замдиректора частной охранной школы, который погиб на пожаре в гимназии

— До этого восемь лет был пенсионером, ну, а до этого 33,5 года прослужил в Вооруженных силах. В принципе, я вернулся к тому, от чего ушел. Это интересно, это живая работа, это люди, то есть судьбы человеческие. И хочется сделать так, чтобы каждый из них стал Человеком с большой буквы, — расказывал о себе Болоткин.