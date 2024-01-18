33 года службы в армии: что известно о замдиректора частной охранной школы, который погиб на пожаре в гимназии

На пожаре, который 18 января случился в подвале гимназии №10, погиб Сергей Александрович Болоткин. Он являлся заместителем директора «Школы частного сыска и охраны «АББ-Профи», которая арендовала в гимназии помещения, сообщил редакции НГС, источник знакомый с ситуацией.
По предварительной информации, Сергею Болоткину было 65 лет и большую часть жизни он посвятил службе в рядах Вооруженных сил. В 2018 году перед журналистами программы «Вести-Новосибирск» он предстал в должности заведующего интернатом Сибирского кадетского корпуса.
— До этого восемь лет был пенсионером, ну, а до этого 33,5 года прослужил в Вооруженных силах. В принципе, я вернулся к тому, от чего ушел. Это интересно, это живая работа, это люди, то есть судьбы человеческие. И хочется сделать так, чтобы каждый из них стал Человеком с большой буквы, — расказывал о себе Болоткин.
У Болоткина остались взрослые дочь, сын и трое внуков. Редакция НГС приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Всю хронология ЧП НГС собирал в онлайн-трансляции.