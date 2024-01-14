Работала в детском саду: кем была погибшая на остановке в Новосибирске — женщину сбил «Лексус»

Сын погибшей на остановке в Новосибирске Владислав рассказал о том, кем была его мама. Сейчас родственники ищут свидетелей ДТП.
Авария случилась в 16:35 на улице Хилокской в Ленинском районе. По данным Госавтоинспекции Новосибирска,
От удара «Лексус» выехал на тротуар и наехал на пешехода.
— У нее осталась дочь несовершеннолетняя, жила только с ней, так как больше никого нет. Я живу в другом городе, со своей семьей. Очень хочу, чтобы виновных наказали, — рассказал НГС Владислав.
Женщина работала помощницей воспитателя в поселке Тулинский в детском саду «Росток».
В Новосибирском районе сегодня, 14 января, ночью произошло смертельное ДТП, в котором погиб человек и двое получили травмы. Водитель, по данным Госавтоинспекции, был пьян.