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Работала в детском саду: кем была погибшая на остановке в Новосибирске — женщину сбил «Лексус»

Татьяна Гофман жила со своей несовершеннолетней дочерью

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ДТП произошло 13 января

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Сын погибшей на остановке в Новосибирске Владислав рассказал о том, кем была его мама. Сейчас родственники ищут свидетелей ДТП.

Авария случилась в 16:35 на улице Хилокской в Ленинском районе. По данным Госавтоинспекции Новосибирска, 40-летний водитель «Лексус Rx-300» двигался по дороге в сторону улицы Толмачевской, напротив дома № 1б по улице Хилокской выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ниссан Жук», за рулем которого была 39-летняя женщина.

От удара «Лексус» выехал на тротуар и наехал на пешехода. 51-летняя женщина, стоявшая на остановке, получила травмы. Ее увезли в больницу, где она скончалась. Погибшую звали Татьяна Гофман, рассказал ее сын.

— У нее осталась дочь несовершеннолетняя, жила только с ней, так как больше никого нет. Я живу в другом городе, со своей семьей. Очень хочу, чтобы виновных наказали, — рассказал НГС Владислав.

Женщина работала помощницей воспитателя в поселке Тулинский в детском саду «Росток».

В Новосибирском районе сегодня, 14 января, ночью произошло смертельное ДТП, в котором погиб человек и двое получили травмы. Водитель, по данным Госавтоинспекции, был пьян.

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