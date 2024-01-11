«С каждым годом надежность повышается»: новый глава Новосибирска оценил состояние теплосетей на левом берегу

— Эта труба эксплуатируется с 1974 года и, судя по состоянию данной трубы, в том числе и из-за коррозии авария произошла. Понятно, что в причинах будем досконально разбираться. Но сейчас с каждым годом надежность системы теплоснабжения повышается. На сегодняшний день уже январь — несколько месяцев идет отопительный сезон, и [до этого момента] у нас ни разу не было серьезного инцидента, и уж тем более аварии, — утверждает и. о. мэра Новосибирска.

