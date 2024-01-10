Ребенка, выжившего в ДТП, где погибли его родители, перевезли в Новосибирск — мальчик в тяжелом состоянии

Мальчика, который выжил в смертельной аварии в Коченевском районе, перевезли из коченевской больницы в Новосибирск. Об этом корреспонденту НГС рассказала родственница 5-летнего ребенка.
Как уточнила родственница погибшей мамы ребенка, мальчик сейчас находится в тяжелейшем состоянии, ему провели несколько операций. Маме ребенка в этом году должно было исполниться 30 лет.
ДТП произошло 7 января на трассе «Иртыш». Toyota Land Cruiser Prado ехал со стороны Омска в сторону Новосибирска и около 19:15 выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с Toyota Corolla Spacio. В результате погибли водители в обоих автомобилях и две женщины-пассажирки. В Toyota Corolla Spacio также находился 5-летний сын погибших. За его жизнь и здоровье борются врачи.
В Land Cruiser находился депутат Чулымского района Виталий Сергиенко с пассажиркой. О нем корреспонденту НГС рассказала ее дочь. О том, что происходило на месте трагедии в день ДТП, рассказывали очевидцы.