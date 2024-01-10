«За рулем был как рыба в воде»: что известно о погибшем отце 5-летнего мальчика — мужчина стал жертвой ДТП с депутатом на трассе

Юрист водителя Toyota Corolla Spacio Наталья рассказала редакции НГС, что отец 5-летнего мальчика не пил и жил всегда по правилам. Наталья долгое время работала с Андреем и его семьей — она помогала оформить квартиры, которыми владела семья, в долгострое в Новосибирске. Родители Андрея, как уточнила Наталья, живут в Доволенском районе.

— Я хочу помочь семье. И я так понимаю, что с той стороны там был депутат, насколько понимаю. Я знаю Андрея, знаю, что он не пьет вообще. Он никогда бы пьяным за руль не сел. Он занимался автомобилями и чувствовал себя за рулем как рыба в воде. Это человек, который жил по правилам, понимаете? — рассказала Наталья.

