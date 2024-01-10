«За рулем был как рыба в воде»: что известно о погибшем отце 5-летнего мальчика — мужчина стал жертвой ДТП с депутатом на трассе

Родственники и знакомые рассказали о погибших в ДТП на автодороге «Иртыш» 7 января. В тот день автомобиль Toyota Land Cruiser Prado ехал со стороны Омска в сторону Новосибирска и около 19:15 выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение сToyota Corolla Spacio. В результате погибли водители в обоих автомобилях и две женщины-пассажирки. В Toyota Corolla Spacio также находился 5-летний ребенок, который потерял обоих родителей и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.
Юрист водителя Toyota Corolla Spacio Наталья рассказала редакции НГС, что отец 5-летнего мальчика не пил и жил всегда по правилам. Наталья долгое время работала с Андреем и его семьей — она помогала оформить квартиры, которыми владела семья, в долгострое в Новосибирске. Родители Андрея, как уточнила Наталья, живут в Доволенском районе.
— Я хочу помочь семье. И я так понимаю, что с той стороны там был депутат, насколько понимаю. Я знаю Андрея, знаю, что он не пьет вообще. Он никогда бы пьяным за руль не сел. Он занимался автомобилями и чувствовал себя за рулем как рыба в воде. Это человек, который жил по правилам, понимаете? — рассказала Наталья.
У юриста долгое время были доверенности от Андрея и его родителей. Но перед Новым годом доверенность закончилась и юрист с клиентами решили продлить её после праздников. Сейчас Наталья хочет узнать подробности ДТП и помочь родителям Андрея с работой с правоохранительными органами. Женщина отмечает, что сейчас бабушке и дедуше выжившего мальчика совсем не до этого — еще не прошли похороны погибших, а ребенок находится в тяжёлом состоянии.
— Андрей был замечательный молодой парень, — добавляет Наталья. — На него должны были равняться другие. Я просто всегда им восхищалась. Настолько уважительный был человек и его родители очень достойные порядочные люди и такая трагедия. Я просто хочу помочь им разобраться в этой трагедии.
В другой машине Toyota Land Cruiser Prado вместе с депутатом Чулымского района Виталием Сергиенко ехала пассажирка по имени Светлана. Оба также погибли в аварии. Как рассказала НГС дочь Светланы Анна, ее мать жила одна.
— В последнее время мы с мамой не так часто общались. Так сложились обстоятельства. Поздравляли друг друга с праздниками, узнали как дела и на этом всё. Насколько я знаю, мама работала администратором в сауне. О личной жизни её я не знала, — рассказала Анна.
О том, что происходило на месте трагедии в день ДТП, рассказывали очевидцы.