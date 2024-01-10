«Его бы самого кинуть с Эвереста». Всё, что известно о скандале с блогером, который бросил двухмесячного сына в сугроб

MSK1.RU рассказывает всё, что известно о скандале с блогером-миллионником и о нём самом.

Общественное покаяние

Вероятно, Косенко кинул младенца в снег, чтобы снять популярное видео в Куршевеле. Поскольку после этого скандального ролика парочка выпустила еще несколько, в которых уже они по очереди прыгают в снег после бани. За несколько часов видео лайкнули 70 тысяч человек, а в комментариях подписчики обрушились с критикой на молодых родителей.

— Всем, кто переживал, Лео уже спит, — написал Косенко после публикации. — Детям нравится снег. И он очень счастливый.