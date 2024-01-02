Массовое ДТП произошло на Октябрьском мосту в Новосибирске — видео с места аварии

В Новосибирске вечером 2 января произошло массовое ДТП на Октябрьском мосту. Видео с места аварии очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— ДТП на Октябрьском мосту, в котором приняли участие не менее 5 автомобилей. Сильнее всех досталось универсалу Subaru Forester — искорежена вся боковая часть со стороны водителя, — говорится в посте.
Судя по кадрам, на месте аварии работают медики и сотрудники ГИБДД. По данным сервиса 2ГИС, на мосту образовалась пробка.
— Разворачивайтесь, они 4 полосы перекрыли, в сторону правого всего одна полоса едет, — написал водитель Леонид Петров.
Ранее в Новосибирске на Димитровском мосту водитель за рулем кроссовера Honda залетел на бетонный разделитель. Видео с места аварии.