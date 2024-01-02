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Массовое ДТП произошло на Октябрьском мосту в Новосибирске — видео с места аварии

На переправе образовалась пробка

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По словам очевидцев, на мосту столкнулось не менее 5 автомобилей

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В Новосибирске вечером 2 января произошло массовое ДТП на Октябрьском мосту. Видео с места аварии очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— ДТП на Октябрьском мосту, в котором приняли участие не менее 5 автомобилей. Сильнее всех досталось универсалу Subaru Forester — искорежена вся боковая часть со стороны водителя, — говорится в посте.

Судя по кадрам, на месте аварии работают медики и сотрудники ГИБДД. По данным сервиса 2ГИС, на мосту образовалась пробка.

— Разворачивайтесь, они 4 полосы перекрыли, в сторону правого всего одна полоса едет, — написал водитель Леонид Петров.

На мосту возник затор

На мосту возник затор

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Ранее в Новосибирске на Димитровском мосту водитель за рулем кроссовера Honda залетел на бетонный разделитель. Видео с места аварии.

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