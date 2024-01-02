Пассажирский самолет загорелся в аэропорту Токио. На борту — около 400 человек

Пассажирский самолет компании Japan Airlines, следовавший из северного японского города Саппоро, загорелся при посадке в аэропорту Токио.
На видео, опубликованных в соцсетях, видно, как пассажирский самолет двигался, а затем загорелся большим огненным шаром, после чего остановился, открыл аварийные трапы, и люди начали покидать борт.
Как сообщает телеканал NHK, на борту во время происшествия находилось порядка 400 человек. Пассажиры и члены экипажа эвакуированы.
Также телеканал сообщает, что в момент посадки пассажирский самолет JAL столкнулся с самолетом береговой охраны Японии, на борту которого в момент столкновения было шесть человек. Только один из членов экипажа смог эвакуироваться.
Авиакомпания Japan Airlines подтвердила благополучную эвакуацию 367 пассажиров и членов экипажа из горящего в токийском аэропорту лайнера.