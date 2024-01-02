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Пассажирский самолет загорелся в аэропорту Токио. На борту — около 400 человек

Он выполнял внутренний рейс

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Самолет с пассажирами загорелся в аэропорту Токио

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Пассажирский самолет компании Japan Airlines, следовавший из северного японского города Саппоро, загорелся при посадке в аэропорту Токио.

На видео, опубликованных в соцсетях, видно, как пассажирский самолет двигался, а затем загорелся большим огненным шаром, после чего остановился, открыл аварийные трапы, и люди начали покидать борт.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Раньше всех. Ну почти / T.me

Как сообщает телеканал NHK, на борту во время происшествия находилось порядка 400 человек. Пассажиры и члены экипажа эвакуированы.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Раньше всех. Ну почти / T.me

Также телеканал сообщает, что в момент посадки пассажирский самолет JAL столкнулся с самолетом береговой охраны Японии, на борту которого в момент столкновения было шесть человек. Только один из членов экипажа смог эвакуироваться.

Авиакомпания Japan Airlines подтвердила благополучную эвакуацию 367 пассажиров и членов экипажа из горящего в токийском аэропорту лайнера.

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СамолетТокиоПроисшествиеПожарАвиакомпанияАэропорт
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