Трех человек увезли с ожогами и порезами: дом загорелся утром 1 января на улице Смирнова

В Новосибирске три человека оказались в больнице из-за пожара в частном доме на улице Смирнова. Вызов к пожарным поступил сегодня, 1 января, в 10:24.
Четыре человека выбежали из дома до прибытия расчетов. Площадь горения составила 50 квадратных метров.
— Трое человек госпитализированы в больницу с порезами и ожогами 1-й степени, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — В тушении были задействованы 3 единицы техники, 12 человек.
Пожарные быстро справились с огнем. К 11:04 полностью ликвидировали горение.
31 декабря в доме на улице Титова, 240/1 случился пожар. В квартире, где произошло ЧП, горели лоджия и кухня, огонь повредил домашние вещи.