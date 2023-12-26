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Трактор разорвало пополам: на новосибирской трассе произошло два ДТП с фурами и скорой — видео с места

Все случилось на Омском тракте рядом с гостиницей «Мираж»

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В ДТП пострадали 4 автомобиля

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В понедельник вечером 25 декабря в Коченевском районе Новосибирской области на трассе «Иртыш» неподалеку от гостиницы «Мираж» произошло два серьезных ДТП с участием двух фур, трактора коммунальных служб и автомобиля скорой помощи. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

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Две аварии произошли на трассе возле кафе

Видео: «АСТ-54»/ vk.com

По словам очевидцев, сначала одна фура протаранила трактор коммунальных служб. От столкновения его буквально разорвало пополам. У грузовика оказалась серьезно повреждена кабина. Он остановился неподалеку от стоящего на парковке бензовоза.

Затем на этом же месте произошла еще одна авария. Автомобиль скорой помощи привез на место первой аварии медиков. Скорую протаранила другая фура. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Информация о пострадавших уточняется

Информация о пострадавших уточняется

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Информации о пострадавших нет. В ГУ МВД России по Новосибирской области информацию о происшествии уточняют. НГС также обратился за комментариями в пресс-службу областного ГИБДД.

Ранее НГС писал о том, что под Дивногорском автомобилисты устроили двойное ДТП. Автомобиль «Жигули» смяло от удара.

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