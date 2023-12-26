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В Новосибирске ребенка сняли с дерева — 10-летний мальчик не мог спуститься сам

Его пришлось доставать спасателям МАСС

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Для эвакуации мальчика вызвали спасателей

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В Первомайском районе Новосибирска в понедельник, 25 декабря, мальчик 2013 года рождения забрался на дерево и не смог самостоятельно с него спуститься. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС (16+)» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Новоселов. Вызов поступил в 15:58. Завершили работу спасатели в 16:30.

— Ребенок на дереве. Не может спуститься самостоятельно. Оказали ребенку помощь и передали его родственникам. В медицинской помощи не нуждается, — сообщили в группе спасателей.

Ранее похожая история случилась в Новосибирске в августе 2022 года. Тогда ребенок залез на дерево и застрял ногой между двух стволов. Тогда также понадобилась помощь спасателей.

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