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Ребенок залез на дерево и застрял ногой между двух стволов — освобождать его пришлось спасателям

Мальчику удалось помочь, не повредив деревья

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Вызвать спасателей догадался друг мальчика

Вызвать спасателей догадался друг мальчика

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В Новосибирске городские спасатели освободили ребенка, который застрял коленом между двумя стволами деревьев сегодня.

В МАСС позвонил друг пострадавшего: мальчики вместе играли на детской площадке на улице Демакова в Советском районе и решили залезть на дерево. В итоге правое колено ребенка застряло между двух близко растущих стволов, самостоятельно вытащить ногу мальчик не смог.

— Прибыв на место, спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента раздвинули стволы дерева и освободили ногу ребенка. Медицинская помощь подростку не потребовалась, — рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе.

9-летний мальчик не пострадал, но испугался

9-летний мальчик не пострадал, но испугался

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Спасательная операция заняла 36 минут. За это время специалисты успели принять звонок, доехать до места и помочь школьнику.

На прошлой неделе спасатели освободили маленькую девочку, которая оказалась заперта в салоне машины, а в начале лета помогли подростку, который залез на дерево на высоту трех метров и не мог спуститься самостоятельно.

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