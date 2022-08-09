Ребенок залез на дерево и застрял ногой между двух стволов — освобождать его пришлось спасателям
Мальчику удалось помочь, не повредив деревья
В Новосибирске городские спасатели освободили ребенка, который застрял коленом между двумя стволами деревьев сегодня.
В МАСС позвонил друг пострадавшего: мальчики вместе играли на детской площадке на улице Демакова в Советском районе и решили залезть на дерево. В итоге правое колено ребенка застряло между двух близко растущих стволов, самостоятельно вытащить ногу мальчик не смог.
— Прибыв на место, спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента раздвинули стволы дерева и освободили ногу ребенка. Медицинская помощь подростку не потребовалась, — рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе.
Спасательная операция заняла 36 минут. За это время специалисты успели принять звонок, доехать до места и помочь школьнику.
На прошлой неделе спасатели освободили маленькую девочку, которая оказалась заперта в салоне машины, а в начале лета помогли подростку, который залез на дерево на высоту трех метров и не мог спуститься самостоятельно.