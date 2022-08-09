Ребенок залез на дерево и застрял ногой между двух стволов — освобождать его пришлось спасателям

В Новосибирске городские спасатели освободили ребенка, который застрял коленом между двумя стволами деревьев сегодня.



В МАСС позвонил друг пострадавшего: мальчики вместе играли на детской площадке на улице Демакова в Советском районе и решили залезть на дерево. В итоге правое колено ребенка застряло между двух близко растущих стволов, самостоятельно вытащить ногу мальчик не смог.