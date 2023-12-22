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Porsche Cayenne в Новосибирске сбил на переходе 9-летнего мальчика

Ребенка увезли в больницу

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Инцидент произошел на улице Выборной

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В Октябрьском районе Новосибирска вчера, 21 декабря, в 21:00 водитель автомобиля Porsche Cayenne сбила ребенка. Мальчику понадобилась помощь врачей.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска, инцидент произошел у дома на улице Выборной, 129/1. За рулем автомобиля находилась 49-летняя женщина. Мальчик переходил проезжую часть справа налево по ходу движения на переходе со светофором, когда на него наехал автомобиль.

В результате ДТП пострадал 9-летний ребенок, которого доставили в лечебное учреждение.

Вчера, 21 декабря, вечером массовое ДТП произошло на Димитровском мосту. Из-за аварии появилась пробка.

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