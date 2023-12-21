«На левый берег стоят мертво»: три автомобиля столкнулись на Димитровском мосту — видео с места аварии

В Новосибирске вечером 21 декабря произошло массовое ДТП на Димитровском мосту. Как сообщил читатель НГС Максим, на дороге столкнулись три автомобиля.



— Авария произошла около 22:00. На мосту столкнулись три машины. Когда я проезжал, на месте уже работали медики и пожарные, — пояснил мужчина.