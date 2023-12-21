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«На левый берег стоят мертво»: три автомобиля столкнулись на Димитровском мосту — видео с места аварии

Из-за ДТП на переправе образовался затор

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О пострадавших пока ничего не известно

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В Новосибирске вечером 21 декабря произошло массовое ДТП на Димитровском мосту. Как сообщил читатель НГС Максим, на дороге столкнулись три автомобиля.

— Авария произошла около 22:00. На мосту столкнулись три машины. Когда я проезжал, на месте уже работали медики и пожарные, — пояснил мужчина.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС Максим

По словам Максима, из-за аварии на мосту затруднено движение, автомобилям приходится объезжать пробку по одной полосе. О пострадавших пока ничего не известно.

В ГИБДД пока не прокомментировали произошедшее

В ГИБДД пока не прокомментировали произошедшее

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Данные о ДТП также появились на сайте 2ГИС. Движение по участку затруднено.

— ДТП средний ряд. На левый берег стоят мертво, авария впереди, свободна сторона только на правый берег, — написала Ксюша Мокк.

В отделе пропаганды городского ГИБДД пока не прокомментировали произошедшее.

Ранее в Новосибирске водитель на Haval врезался в фуру на Бердском шоссе. Авария произошла недалеко от Разъезда Иня.

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