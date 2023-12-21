«На левый берег стоят мертво»: три автомобиля столкнулись на Димитровском мосту — видео с места аварии

В Новосибирске вечером 21 декабря произошло массовое ДТП на Димитровском мосту. Как сообщил читатель НГС Максим, на дороге столкнулись три автомобиля.
— Авария произошла около 22:00. На мосту столкнулись три машины. Когда я проезжал, на месте уже работали медики и пожарные, — пояснил мужчина.
По словам Максима, из-за аварии на мосту затруднено движение, автомобилям приходится объезжать пробку по одной полосе. О пострадавших пока ничего не известно.
Данные о ДТП также появились на сайте 2ГИС. Движение по участку затруднено.
— ДТП средний ряд. На левый берег стоят мертво, авария впереди, свободна сторона только на правый берег, — написала Ксюша Мокк.
В отделе пропаганды городского ГИБДД пока не прокомментировали произошедшее.
Ранее в Новосибирске водитель на Haval врезался в фуру на Бердском шоссе. Авария произошла недалеко от Разъезда Иня.