В Новосибирске легковой автомобиль на скорости влетел в фуру — кадры с места аварии

В Новосибирске вечером 18 декабря водитель на Haval врезался в фуру на Бердском шоссе. Кадры с места аварии опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».
В посте говорится, что авария произошла недалеко от Разъезда Иня. О пострадавших пока ничего неизвестно.
Из-за ДТП на дороге образовалась пробка в сторону Академгородка. По данным сервиса 2 ГИС ситуация с заторами на дорогах оценивается в 7 баллов.
В отделе пропаганды городского ГИБДД пока не прокомментировали ситуацию.
Ранее в Новосибирске «Тойота» врезалась в тягач с прицепом в районе пересечения улиц Кошурникова и Фрунзе. До аварии последний якобы простоял на дороге несколько дней.