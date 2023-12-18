В Новосибирске легковой автомобиль на скорости влетел в фуру — кадры с места аварии

В Новосибирске вечером 18 декабря водитель на Haval врезался в фуру на Бердском шоссе. Кадры с места аварии опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».



В посте говорится, что авария произошла недалеко от Разъезда Иня. О пострадавших пока ничего неизвестно.

