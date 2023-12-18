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В Новосибирске легковой автомобиль на скорости влетел в фуру — кадры с места аварии

ДТП произошло на Бердском шоссе

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Авария произошла недалеко от Разъезда Иня

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В Новосибирске вечером 18 декабря водитель на Haval врезался в фуру на Бердском шоссе. Кадры с места аварии опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

В посте говорится, что авария произошла недалеко от Разъезда Иня. О пострадавших пока ничего неизвестно.

Из-за ДТП на дороге образовалась пробка в сторону Академгородка. По данным сервиса 2 ГИС ситуация с заторами на дорогах оценивается в 7 баллов.

В отделе пропаганды городского ГИБДД пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее в Новосибирске «Тойота» врезалась в тягач с прицепом в районе пересечения улиц Кошурникова и Фрунзе. До аварии последний якобы простоял на дороге несколько дней.

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ДТПАварияНовосибирск
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