«Три дня стояла в левом ряду»: на Кошурникова в замерзшую фуру влетел легковой автомобиль — во что он превратился

17 декабря в Новосибирске «Тойота» врезалась в тягач с прицепом в районе пересечения улиц Кошурникова и Фрунзе. До аварии последний якобы простоял на дороге несколько дней, сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black» со ссылкой на очевидца.
На фото с места ДТП видно, что автомобиль буквально заехал под фуру. Вокруг них разбросаны запчасти.
По какой причине тягач мог долгое время находиться на дороге, неизвестно. Судя по кадрам, прибыли сотрудники ГИБДД.
— Он 3 дня стоял без движения в левом ряду. Вчера отогревали, завели, но так и не уехали, — утверждается в посте.
НГС обратился за комментариями в Госавтоинспекцию.
Ранее 5 машин столкнулись на Димитровском мосту — в сторону левого берега образовалась двухкилометровая пробка.