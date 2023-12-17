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«Три дня стояла в левом ряду»: на Кошурникова в замерзшую фуру влетел легковой автомобиль — во что он превратился

Автомобиль буквально заехал под фуру

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В Новосибирске «Тойота» врезелась в фуру

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17 декабря в Новосибирске «Тойота» врезалась в тягач с прицепом в районе пересечения улиц Кошурникова и Фрунзе. До аварии последний якобы простоял на дороге несколько дней, сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black» со ссылкой на очевидца.

На фото с места ДТП видно, что автомобиль буквально заехал под фуру. Вокруг них разбросаны запчасти.
По какой причине тягач мог долгое время находиться на дороге, неизвестно. Судя по кадрам, прибыли сотрудники ГИБДД.

— Он 3 дня стоял без движения в левом ряду. Вчера отогревали, завели, но так и не уехали, — утверждается в посте.

НГС обратился за комментариями в Госавтоинспекцию.

Ранее 5 машин столкнулись на Димитровском мосту — в сторону левого берега образовалась двухкилометровая пробка.

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Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария произошла в 10:40 напротив дома №15/1 по улице Кошурникова.

— Автомобиль Toyota совершил наезд на стоящее транспортное средство. В результате ДТП пострадал 31-летний водитель Toyota. Его доставили в лечебное учреждение, — пояснили в инспекции.

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