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«Не могут выйти»: десятки пассажиров собрались в аэропорту Толмачево — видео толпы

В Сети заявили, что в нем якобы заблокировали двери

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В Сети опубликовали видео с места происшествия

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Вечером 20 декабря в новосибирском аэропорту Толмачево собралась толпа пассажиров. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black» со ссылкой на очевидца, люди якобы не могли выйти из зоны прилета аэровокзального комплекса.

— В аэропорту Толмачево заблокированы двери, люди не могут выйти из зоны прилета, — указано в сообщении.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В транспортной полиции сообщили, что задержка составила несколько минут

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В телеграм-канале опубликовали видео с места происшествия. На кадрах можно заметить толпу людей в помещении аэропорта.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО НГС сообщили, что техническая задержка составила несколько минут. Пассажирам предоставили возможность выйти из аэропорта через другой выход.

— Пассажирам была предоставлена возможность покинуть аэровокзальный комплекс через другой выход, никаких внештатных ситуаций, нарушений общественного порядка в этот момент зафиксировано не было. Задержка составила несколько минут, — сообщили в ведомстве.

Корреспондент НГС также обратился в пресс-службу аэропорта Толмачево с просьбой прокомментировать ситуацию.

В начале декабря в новосибирском аэропорту Толмачево застряли более 50 человек. Вылет их авиарейса задержали на 38 часов.

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ТолмачевоАэропортТранспортная полицияПассажирыАвиарейсНовосибирск
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