«Не могут выйти»: десятки пассажиров собрались в аэропорту Толмачево — видео толпы

Вечером 20 декабря в новосибирском аэропорту Толмачево собралась толпа пассажиров. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black» со ссылкой на очевидца, люди якобы не могли выйти из зоны прилета аэровокзального комплекса.
— В аэропорту Толмачево заблокированы двери, люди не могут выйти из зоны прилета, — указано в сообщении.
В телеграм-канале опубликовали видео с места происшествия. На кадрах можно заметить толпу людей в помещении аэропорта.
В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО НГС сообщили, что техническая задержка составила несколько минут. Пассажирам предоставили возможность выйти из аэропорта через другой выход.
— Пассажирам была предоставлена возможность покинуть аэровокзальный комплекс через другой выход, никаких внештатных ситуаций, нарушений общественного порядка в этот момент зафиксировано не было. Задержка составила несколько минут, — сообщили в ведомстве.
Корреспондент НГС также обратился в пресс-службу аэропорта Толмачево с просьбой прокомментировать ситуацию.
В начале декабря в новосибирском аэропорту Толмачево застряли более 50 человек. Вылет их авиарейса задержали на 38 часов.